Компания Фабрикс открыла трикотажную фабрику в Тульской области

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10 июня в г. Узловая Тульской области состоялось официальное открытие фабрики синтетических трикотажных полотен полного цикла (полиэфирных, полиамидных) компании «Фабрикс».

Производство расположено в городе Узловая Тульской области на территории технопарка «Пластик». На фабрике работают 105 сотрудников.

Проект соглашения о создании нового производства синтетического полотна был подписан в рамках РИФ-2018 в городе Сочи. Площадь производства химического полотна составит 26 тыс. м2 с объёмом выпускаемой продукции 1500 т в год. Общий объём инвестиций первоначально оценивался в 300 млн руб.

«Мощности предприятия позволяют изготавливать 85 т трикотажного полотна в месяц. Однако совсем скоро компания увеличит свои производственные мощности в 2 раза. Достичь поставленных целей поможет современное оборудование.

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„Фабрикс“ оснащён 20 качественными кругловязальными машинами, красильным оборудованием, сушильно-ширильными и ворсовыми установками. Помимо этого, комбинат обладает собственными складскими помещениями для хранения готовой продукции», — рассказал генеральный директор компании «Фабрикс» Павель Радель.

«У нас универсальное оборудование, способное выпускать трикотаж из полиамида, полиэфира, смесовых волокон, мы можем как натуральный трикотаж выпускать, так и синтетический, но сейчас упор сделали на синтетику, потому что в России ее никто толком не производит», — говорит Павел Радель.

Качество каждой партии трикотажных полотен проверяют технологи лабораторного комплекса, который расположен на территории фабрики. В частности, эксперты проводят тест на выкраску материала и тест по системе Мартиндейла.

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Готовый трикотаж рекомендуется использовать для изготовления спортивной формы и повседневной одежды. В ближайшем будущем фабрика перейдет на 32-й класс вязки. Он соответствует как российским, так и международным требованиям. Предприятие предполагает расширять географию своих клиентов. Вполне возможно, что помимо российских мануфактур это будут и зарубежные заказчики.

Главное направление фабрики «Фабрикс» — выпуск полиэфирного кругловязаного трикотажного полотна. Основным сырьем для изготовления таких материалов служит полиэфир — синтетическое волокно с уникальными эксплуатационными характеристиками. Оно хорошо пропускает воздух, способно регулировать температуру тела человека и впитывать влагу.

На фабрике также налажено производство смесовых тканей: полиэфир с эластаном, полиэфир с хлопком и полиэфир с вискозой. В ассортименте представлен широкий спектр видов трикотажа: бифлекс, джерси престиж, кулирная гладь, пике, прима, футер и др.

Для российской текстильной отрасли открытие такой фабрики — значимое событие, так как раньше в стране не выпускался кругловязаный синтетический трикотаж. Подобные материалы привозили из-за границы. Теперь импортозамещающее трикотажное производство в Узловой позволяет удовлетворять потребности многих российских швейных предприятий по изготовлению повседневной и спортивной одежды.