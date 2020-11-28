На Кубани открылось новое предприятие по производству сувенирных шоколадных изделий

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Соглашение о реализации проекта было подписано на сочинском Российском инвестиционном форуме в 2018 году, уже летом этого года предприятие заработало. Общий объем инвестиций составил 250 млн рублей, создано более 30 рабочих мест. Установлены четыре линии по производству изделий, в том числе оборудование по изготовлению полого фигурного шоколада. Мощности предприятия способны перерабатывать до 1200 тон шоколадного сырья в год. Затем из него производят порядка 180 видов сувенирных изделий. Сейчас здесь делают изделия новогодней тематики.

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В дальнейшем планируется увеличение автоматизированных машин по упаковке шоколада, что поспособствует уменьшению себестоимости изготовления готовых изделий. В планах — создание экскурсионного маршрута по изготовлению шоколадных изделий.

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!