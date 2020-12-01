Плюс еще 4 страны для лазерного анализатора металлов

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НПП «Структурная диагностика» (Свердловская обл., резидент технопарка Университетский) расширило свою географию сразу на четыре страны: уже отгружен портативный лазерный анализатор металлов в Узбекистан, еще один работает в Белоруссии на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, готовится отгрузка во Вьетнам и завершаются переговоры по поставке прибора в Малайзию.

С 2018 года произведено более 100 приборов для компаний различного профиля. География продаж — помимо регионов Российской Федерации — Германия, Индия, ОАЭ, Китай.

Генеральный директор компании и разработчик прибора Илья Карькин сообщил: «Мы практически не тратимся на рекламу, информация о нашем приборе распространяется благодаря нашим клиентам. Иногда даже сами удивляемся, насколько причудливыми могут быть каналы распространения информации. Всю свою энергию мы вкладываем в постоянное развитие нашей разработки, доработку конструкции и функционала в соответствии с получаемой обратной связью от клиентов, учета их пожеланий, а также бесплатное обновление программного обеспечения для единожды купивших прибор клиентов».

По словам Ильи Карькина, компании и предприятия, использующие портативный лазерный анализатор от «Структурной диагностики», принадлежат к различным отраслям: это и горнодобывающие предприятия, перерабатывающие, предприятия, связанные с транзитом энергоресурсов. Новый покупатель из Узбекистана — СП «Service Center UNGM-DR», оказывающее широкий спектр услуг в области технического обслуживания различных типов компрессорного и насосного оборудования любого уровня сложности. Покупатели из Вьетнама и Малайзии- крупный торговые компании, имеющие намерения продвижения прибора на локальных рынках и купившие лазерные анализаторы металлов в демонстрационных целях. Кстати, через несколько дней прибор вновь уедет в Белоруссию, на этот раз в одно из учебных заведений страны.

Как описывают сами разработчики действие прибора, за доли секунды и с использованием миллиграммов вещества с применением лазера, как метода исследования, прибор выдает достоверную информацию о составе и марке металла. Причем делает это за счет своей портативности в любом месте и при практически любой температуре.

Напомним, ЛИС-01 предназначен для оперативного входного контроля металлопроката, определения марок сталей, лома цветных и черных металлов и сплавов. Чаще всего прибор используется в ЖКХ, горнодобывающей отрасли, нефтегазовом секторе, в строительной сфере. Анализатор металлов обеспечивает высокую скорость при определении таких химических элементов: C, Si, Mn, Cr, Ni, Fe, Mg, Al, V, Cu, Co, Zn, Sn, Mo, Ti, W, Nb, Pd, Ag, Cd, Pt, Au и других. Прибор эффективно работает в температурном диапазоне от -15 до +40 °С.

Портативный лазерный спектрометр ЛИС-01 внесен в Государственный реестр средств измерений под № 69700-17.