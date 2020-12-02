Компания «Сухой» завершила выполнение долгосрочного контракта на производство Су-34 для Минобороны

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Компания «Сухой» (в составе ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) завершила выполнение очередного долгосрочного контракта на поставку партии истребителей-бомбардировщиков Су-34 Министерству обороны России. На Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова (НАЗ им. В.П. Чкалова) — филиале ПАО «Компания «Сухой» изготовлена и прошла испытания финальная машина завершающей партии.

«Мы изготовили около сотни машин данного типа в интересах военного ведомства в рамках долгосрочного контракта, — сообщил генеральный директор ПАО «ОАК», генеральный директор Компании «Сухой» Юрий Слюсарь. — Этот год стал важным для нас в части обеспечения гособоронзаказа. Мы завершили исполнение обязательств перед Минобороны по крупным долгосрочным контрактам на поставку новой современной авиационной техники. В то же время мы приступили к выполнению новых, подписанных в рамках форума «Армия» контрактов, которые позволили загрузить наши предприятия и обеспечить работой наших сотрудников в нескольких регионах страны».

Новосибирский завод Компании «Сухой» сегодня является одним из крупнейших авиастроительных предприятий в контуре ОАК. Производство самолётов Су-34 и его версий с расширенными боевыми возможностями обеспечивает заводу стабильную загрузку на перспективу.

Самолёт Су-34 обладает высокими лётно-техническими характеристиками, боевой эффективностью и манёвренностью. Конструкция и эргономика его кабины позволяет совершать длительные перелёты. Самолет Су-34 предназначен для поражения наземных, воздушных и надводных целей в любое время суток и в любых метеорологических условиях. Основными особенностями Су-34 являются повышенная боевая живучесть, оснащение системой дозаправки в полете, усовершенствованная система управления вооружением.