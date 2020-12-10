Российский шлифовально-заточной станок с ЧПУ RIT-Machine RM-502

ООО Научно-производственное предприятие «РИТ-Инжиниринг» спроектировало, изготовило и запустило в производственный процесс многокоординатный шлифовально-заточной станок с ЧПУ для изготовления осевого режущего инструмента с использованием специализированного программного обеспечения.

Разработка конструкции, сборка, программное обеспечение, алгоритмы работы, внедрение в производственный процесс изготовления инструмента из быстрорежущих сталей и твердого сплава на 100% осуществлены специалистами ООО НПП «РИТ-Инжиниринг».

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