Второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» успешно осуществлен с Плесецка
Космические войска ВКС России провели в понедельник второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса „Ангара-А5“ с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки», — отметили в военном ведомстве.
Ракета стартовала в 08:50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Как уточнили в ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5″ прошли в штатном режиме.
„Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя“, — добавили в Минобороны.
Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью разгонного блока „Бриз-М“ по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока. ь"Бриз-М» в связке с макетом полезной нагрузки отделился от третьей ступени «Ангары-А5» через 12 минут после старта ракеты.
Новая ракета полностью состоит из комплектующих российского производства.
Обновление. 18:27 по Москве.
Макет спутника, отправленный с космодрома Плесецк тяжелой ракетой «Ангара-А5», выведен на расчетную орбиту разгонным блоком «Бриз-М», сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
https://ria.ru/...1589191639.html
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