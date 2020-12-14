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Космонавтика

Второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» успешно осуществлен с Плесецка

 © structure.mil.ru

Космические войска ВКС России провели в понедельник второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса „Ангара-А5“ с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки», — отметили в военном ведомстве.

Ракета стартовала в 08:50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Как уточнили в ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5″ прошли в штатном режиме.

„Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя“, — добавили в Минобороны.

Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью разгонного блока „Бриз-М“ по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока. ь"Бриз-М» в связке с макетом полезной нагрузки отделился от третьей ступени «Ангары-А5» через 12 минут после старта ракеты.

Новая ракета полностью состоит из комплектующих российского производства.

Обновление. 18:27 по Москве.

Макет спутника, отправленный с космодрома Плесецк тяжелой ракетой «Ангара-А5», выведен на расчетную орбиту разгонным блоком «Бриз-М», сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

 © structure.mil.ru

 © structure.mil.ru

 © structure.mil.ru

 © structure.mil.ru

 © structure.mil.ru

 © structure.mil.ru

 © structure.mil.ru

 © tass.ru

 © structure.mil.ru

 © structure.mil.ru

 © structure.mil.ru

 © structure.mil.ru

 © structure.mil.ru

 © structure.mil.ru

 © structure.mil.ru

 © structure.mil.ru

https://ria.ru/...1589191639.html

https://structu...cmsPhotoGallery

Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/102475...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ангара-А5, Роскосмос, Минобороны, ВКС, Плесецк, Архангельская область
  • Нет аватара Диман
    14.12.2010:29:46

    Как-то жалко тратить такую ракету на габаритно-массовый макет. Понятно что пуск испытательный, но это уже второй пуск и можно было бы рискнуть поставить какой-то спутник.

    Не забываем что еще 9 часов разгонный блок «Бриз» будет выводить габаритно-массовый макет на целевую орбиту.

    Отредактировано: Диман~10:34 14.12.20
    #1218337
    • Нет аватара lianec
      14.12.2010:36:22

      Камаз бы закинули б хотя бы для рекламы )))))))

      #1218338
      • Нет аватара mrrhyde
        14.12.2012:14:56

        На ГСО такой объект Ангара-А5М не забросит    

        #1218350
        • Badassgoliath Badassgoliath
          14.12.2018:17:20

          На ГСО такой объект Ангара-А5М не забросит

          Дык на околоземную пускай.

          #1218405
      • Иван Чубов Иван Чубов
        14.12.2012:16:39

        ага… и лучше электрический… пусть маск обзавидуется

        #1218351
        • Нет аватара Cinik
          14.12.2018:07:14

          Лучше самого Маска туда запустить. Хотя бы макет.

          #1218403
    • Нет аватара mrrhyde
      14.12.2012:12:08

      Это был предположительно габарино-массовый макет ;)

      #1218349
      • Нет аватара ASAP
        14.12.2012:37:37

        да, это было первое, о чём подумалось…

        #1218353
  • Нет аватара Info_Rus
    14.12.2011:50:25

    кадры пуска тяжелой ракеты Ангара-А5

    ©Видео с youtube.com

    полное видео vesti.ru/video/2249938

    Отредактировано: Info_Rus~13:07 14.12.20
    #1218346
  • Дмитрий Кентов
    14.12.2014:43:37

    Я что-то уже совсем запутался. Так если летает А5-ая, значит, не все так плохо на сегодняшний день? Или она под очень узкий сегмент полезной нагрузки подходит и получается редкий зверь?

    P. S. Стилистически отдаленно напоминает Энергию-Баран, нравится как выглядит ракета)

    Отредактировано: Дмитрий Кентов~14:45 14.12.20
    #1218367
    • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
      14.12.2015:00:25

      То, что у нас с космосом всё плохо, знают лишь либералы и необразованные граждане.

      #1218368
      • Виктор Гюго Виктор Гюго
        14.12.2016:25:24

        Тем не менее проблемы есть. И одна из них — финансирование. Любой, кто интересуется космонавтикой и развитием оной в РФ в курсе. Опять же перерыв в 6 лет между испытательными пусками — не от хорошей жизни. Искренне надеюсь, что все сложности будут преодолены. Опять же радует такая мощная в долгосрочной перспективе штука, как «Нуклон». Финансирование этого проекта в известном смысле знаковая вещь. Опять же «атомка» всегда была нашей сильной стороной, так что есть шансы сказать новое слово в космонавтике и форсировать исследование дальнего (за Юпитером) космоса Россией.

        #1218387
        • Нет аватара Cinik
          14.12.2018:04:52

          Ну, раз на Восточном строят старт для Ангары, значит, рассчитывают ее запускать.

          #1218402
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    14.12.2015:01:09

    Ура!!!

    #1218369
  • Нет аватара olegg
    14.12.2015:40:12

    Было бы здорово вместо фактического повторения предыдущего пуска увидеть запуск Ангары с 5-ью Байкалами в качестве УРМ первой и второй ступеней.

    Жаль, что работа над проектом так затягивается.

    Хотя понятно, что финансирование в отличии от НАСА у нас сильно ограничено.

    #1218377
    • Виктор Гюго Виктор Гюго
      14.12.2016:28:29

      Более того, и направлений много. И везде требуются и усилия и финансы.

      #1218388
  • Human RS Human RS
    14.12.2018:39:15

    Новость обновлена. Макет спутника, отправленный с космодрома Плесецк тяжелой ракетой «Ангара-А5″, выведен на расчетную орбиту разгонным блоком «Бриз-М».

    Новость наполнена большим количеством фото.

    Видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Human RS~18:49 14.12.20
    #1218406
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