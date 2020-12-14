Второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» успешно осуществлен с Плесецка

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Космические войска ВКС России провели в понедельник второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса „Ангара-А5“ с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки», — отметили в военном ведомстве.

Ракета стартовала в 08:50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Как уточнили в ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5″ прошли в штатном режиме.

„Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя“, — добавили в Минобороны.

Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью разгонного блока „Бриз-М“ по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока. ь"Бриз-М» в связке с макетом полезной нагрузки отделился от третьей ступени «Ангары-А5» через 12 минут после старта ракеты.

Новая ракета полностью состоит из комплектующих российского производства.

Обновление. 18:27 по Москве.

Макет спутника, отправленный с космодрома Плесецк тяжелой ракетой «Ангара-А5», выведен на расчетную орбиту разгонным блоком «Бриз-М», сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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