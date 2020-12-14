Решение от Voiceman для 1С

Гигант рынка информационных технологий 1С анонсировал реализацию открытого API (application programming interface — Интерфейс Прикладного Программирования) в своем продукте «1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом» для подключения разработки резидента технопарка высоких технологий «Voiceman».

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На сайте компании 1С в релизе о подготовленном новом программном продукте заявлено: «Технология голосового отбора (pick-by-voice) признана эффективным инструментом повышения производительности склада — освобождает глаза и руки сотрудников, способствует максимальной концентрации на складских операциях. В ближайших релизах новой редакции, до конца 2020 года, планируется реализовать открытый API для подключения таких систем к решению». Далее идет перечисление привлеченных к сотрудничеству компаний и первым назван проект Voiceman. (Речь о проектах начиная с версии 5.0.2, которая выйдет до конца 2020 года).

Генеральный директор компании «Voiceman» Денис Голуб прокомментировал стартовавшее сотрудничество: «Наш продукт уже имеет интеграцию с другими WMS решениями, но с таким крупным игроком на рынке IT-услуг мы взаимодействуем впервые. Считаем, этот совместный проект откроет новые возможности по увеличению производительности труда и сокращению затрат для всех, кто использует решение WMS Логистика. Это с учетом доступности нашего решения для среднего и малого сегмента бизнеса, а также простоты запуска, благодаря включению интеграции в «коробку».

Система Voiceman — программно-аппаратный комплекс управления персоналом на складе, разработана для обеспечения эффективного выполнения складских операций. Решение позволяет перевести на голосовое управление не только процесс отбора (pick by voice), так и другие процессы в том числе приёмка, размещение и упаковка. Это стало возможным в первую очередь за счёт перехода на новую платформу Android, причем использовано может быть любое устройство на базе ОС Android, начиная с самого бюджетного телефона. В совокупности с беспроводным сканером продукт позволяет добиться впечатляющих результатов уже в первые месяцы его использования: повышение производительности персонала на 15-35%, снижение операционных расходов и ФОТ, увеличение точности операций до 99,95%.

Решение Voiceman успешно работает в off-line ритейле, интернет-магазинах, складах промышленных предприятий, для компаний — перевозчиков грузов.

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