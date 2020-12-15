На БДК «Петр Моргунов» поднят Андреевский флаг

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Большой десантный корабль (БДК) «Петр Моргунов» проекта 11711 вошел в состав Военно-морского флота. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага прошла в Балтийске. Об этом сообщает Минобороны.

В церемонии приняли участие представители командования ВМФ РФ, Балтийского флота и Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь». Первый серийный БДК проекта 11711 передан ВМФ и отправится служить на Северный флот, где уже несет службу головной корабль серии — БДК «Иван Грен». О завершении государственных испытаний БДК сообщалось в начале ноября 2020 года.

Корабль вернулся на судостроительный завод, где прошел контрольную проверку и подготовку перед передачей в состав флота.БДК «Петр Моргунов» является вторым кораблем проекта 11711 и первым серийным после головного БДК «Иван Грен». Заложен в июне 2015 года и спущен на воду 25 мая 2018 года. Строительство корабля велось с задержками, так как пришлось исправлять ошибки, допущенные при проектировании головного корабля.БДК 11711 способен вместить 13 танков или более 30 БТР и БМП. Также на корабле предусмотрено размещение усиленного батальона морской пехоты, а также временное базирование различных типов корабельных вертолетов. Корабль имеет дальность плавания в 4 тыс. морских миль, что позволяет выполнять задачи в дальней морской зоне.В настоящее время на ССЗ «Янтарь» в постройке находятся два корабля проекта 11711 — «Владимир Андреев» и «Василий Трушин». Оба БДК строятся по измененному проекту и войдут в состав Тихоокеанского флота.