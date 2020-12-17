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Транспорт и логистика

В Чебоксары начали поступать новые троллейбусы «Горожанин»

 © fs01.cap.ru

В Чувашию поступили первые три троллейбуса «Горожанин» (производство АО «УТТЗ»). На сегодняшний день приемочная комиссия, с сотрудниками Минтранса в составе, проводит приемку транспорта.

«Несмотря на сложную обстановку, планы по обновлению городского электротранспорта будут реализованы. До конца года прибудут еще 10 троллейбусов. Всю партию ожидаем к середине февраля следующего года», — прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Всего ожидается появление 68 новых троллейбусов, на эти нужды Правительство России выделило 1,2 миллиарда рублей.

«Троллейбусы соответствуют всем современным требованиям: в салоне есть видеокамеры, большое информационное табло, 4 дополнительных печки и даже USB-зарядки. Машина экономичная, если сравнивать с троллейбусами прошлого поколения. На остановках троллейбус наклоняется в сторону выхода, что удобно для маломобильных групп населения и женщин с колясками», — заверил гендиректор АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» Денис Рассадников.

Также у нового транспорта — низкий пол, широкие двери, есть места для людей с ограниченными возможностями. Полная пассажировместимость — 100 человек, количество мест для сидения — 32. Гарантийный срок каждой машины — 2 года.
Источник: http://mintrans.cap.ru/news/2020/12...ostoyalasj-priemka-novih-trollejbus

Чувашия, тролейбусы, УТТЗ
  • Нет аватара apn21
    18.12.2009:30:53

    Про первый из этих трёх новость была.

    Машины привозят из Белоруссии, часть электрооборудования из Уфы и специалисты УТТЗ монтируют его на базе Чебоксарского троллейбусного управления(благо ремонтные возможности позволяют).

    Отредактировано: apn21~09:31 18.12.20
    #1219017
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