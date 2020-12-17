В Чебоксары начали поступать новые троллейбусы «Горожанин»

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В Чувашию поступили первые три троллейбуса «Горожанин» (производство АО «УТТЗ»). На сегодняшний день приемочная комиссия, с сотрудниками Минтранса в составе, проводит приемку транспорта.

«Несмотря на сложную обстановку, планы по обновлению городского электротранспорта будут реализованы. До конца года прибудут еще 10 троллейбусов. Всю партию ожидаем к середине февраля следующего года», — прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Всего ожидается появление 68 новых троллейбусов, на эти нужды Правительство России выделило 1,2 миллиарда рублей.

«Троллейбусы соответствуют всем современным требованиям: в салоне есть видеокамеры, большое информационное табло, 4 дополнительных печки и даже USB-зарядки. Машина экономичная, если сравнивать с троллейбусами прошлого поколения. На остановках троллейбус наклоняется в сторону выхода, что удобно для маломобильных групп населения и женщин с колясками», — заверил гендиректор АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» Денис Рассадников.

Также у нового транспорта — низкий пол, широкие двери, есть места для людей с ограниченными возможностями. Полная пассажировместимость — 100 человек, количество мест для сидения — 32. Гарантийный срок каждой машины — 2 года.