Первое краболовное судно, построенное на Дальнем Востоке, спустили на воду

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Первое краболовное судно, построенное на Дальнем Востоке по программе «квоты под киль», спустили на воду в пятницу на доковой набережной «Восточной верфи» во Владивостоке. Его назвали «Охотск» в честь первого российского города на Дальнем Востоке.

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи (строительство флота) или переработки (строительство заводов). Половина квот на добычу краба распределяется на аукционах, их получатели должны строить краболовные суда на верфях в России.

«Сегодня знаменательный день — мы вместе с вами спускаем на воду флагмана серии судов из пяти краболовов, мы выполняем поручение президента РФ по диверсификации, по строительству гражданского флота на мощностях одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса и судостроения Приморского края. Оно знаменательно еще и потому, что это начало реализации проекта «квоты под киль», — сказал на церемонии спуска судна на воду министр промышленности и торговли Приморского края.

Крестной матерью судна стала начальник юридического департамента группы компаний «Сигма Марин Технолоджи» Екатерина Завадская. Краболов назвали «Охотск» в честь первого российского города на Дальнем Востоке. Закладка судна состоялась в ноябре 2019 года, передать готовое судно заказчику, группе компаний «Сигма Марин Технолоджи», планируется в сентябре 2021 года.

На «Восточной верфи» построят пять судов проектов для добычи живого краба и производства готовой продукции. В 2021 и 2022 годах планируется сдать по одному краболову, еще два — в 2023, пятый краболов намечено передать заказчику в 2024 году. Четыре судна передадут «Сигма Марин Технолоджи», одно строится по заказу компании-резидента свободного порта Владивосток «Восход».

Согласно закона РФ, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты позволяют добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями-победителями на 15 лет. По условиям аукциона крабодобывающие предприятия должны построить на российских верфях столько судов, сколько лотов приобрели. Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, на них распределили 35 лотов, что пополнило бюджет РФ на 142,4 млрд рублей.