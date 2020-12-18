Компания «ГЕОСВИП» отгрузила заказчику партию геофизического оборудования

Источник сейсмических сигналов СВС-30-М1 © Фото из открытых источников

Компания АО «ГЕОСВИП» входящая в холдинг АО «Росгеология» отправляет партию глубоко модернизированных источников СВС-30-М1 заказчику.

Информация о источниках:

Источник сейсмических сигналов СВС-30-М1 предназначен для возбуждения продольных сейсмических волн в геологической среде путем механического вибрационного воздействия на поверхность грунта. Областью применения источника является сейсмическая разведка нефтяных и газовых месторождений, преимущественно в северных районах в условиях бездорожья, снежной целины и заболоченной местности. Источник монтируется на самоходном снегоболотоходном шасси с гидростатическим приводом. Шасси имеет гусеничный ход на резинометаллических гусеницах и обладает высокой проходимостью в труднодоступных местах.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/seYvctYvSg0

Коротко о принципе работы:

По центру источника установлена плита на которой расположен гидроцилиндр(кубик) весом в 4800 кг. Для работы данный источник поднимается на плите, тем самым основательно прижимаю её(общий вес источника 32000кг) и запускается свип(гидроцилиндр(кубик) начинает подниматься-опускаться с заданной частотой от 1 до 250 ГЦ) передавая усилия на плиту которая в свою очередь передает усилие непосредственно в землю. Тем самым получается вибрация по отражению которой формируется картина строения земли.

Модернизация источника позволила получить значительно превышающие характеристики в сравнении с зарубежными аналогами. Выход на полную мощность возбудителя вибрации теперь достигается уже при 4,9Гц (5,4Гц у зарубежного аналога). Сам возбудитель вибрации приобрел дополнительную массу. Прошла глубокая модернизация гидравлической составляющей источника.

Компания АО «ГЕОСВИП» намерена и впредь продолжать улучшать свою продукцию и завоёвывать рынок не только в России, но и зарубежом.