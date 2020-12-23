Стратегический ракетоносец Ту-95МС отработал управление беспилотником в полете

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Экипаж одного из стратегических ракетоносцев Ту-95МС Дальней авиации ВКС России в ходе очередных испытаний некоторое время назад отработал управление беспилотником с борта самолета. Об этом ТАСС в День Дальней авиации рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Недавно прошли летные испытания, в ходе которых производилась отработка взаимодействия Ту-95МС с беспилотником, то есть отрабатывалось управление дроном с борта самолета», — сказал собеседник. Он уточнил, что для этих испытаний привлекался строевой Ту-95МС, дооборудованный специальной аппаратурой для управления дроном.

По словам источника, такое взаимодействие в будущем может найти применение для доразведки местоположения перемещающихся целей, когда «стратег» уже находится в воздухе. Также возможно использование беспилотника в качестве воздушной цели-приманки для отвлечения авиации и сил ПВО противника от самого самолета.

Собеседник агентства не уточнил, какой именно беспилотник был задействован в испытаниях. Также он не подтвердил, проводились ли такие испытания с тяжелым ударным стелс-беспилотником «Охотник», но не исключил возможность таких испытаний в будущем. «Главное — отработать взаимодействие, а там уже не важно, какие будут машины», — подчеркнул он.

Ежегодно 23 декабря в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается памятная дата — День дальней авиации ВВС России. Он установлен в 1999 году по приказу главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) РФ Анатолия Корнукова. Дальняя авиация Военно-воздушных сил входит в состав Воздушно-космических сил РФ и является стратегическим резервом Верховного главнокомандования и одним из трех (наряду с Ракетными войсками стратегического назначения и морскими стратегическими силами) компонентов Стратегических ядерных сил России.

Первые испытания

12 августа этого года в интервью газете «Красная Звезда» заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов сообщил, что Минобороны РФ планирует в будущем предоставить экипажам боевых самолетов возможность управления беспилотниками.

27 сентября 2019 года Минобороны РФ сообщило, что новейший ударный беспилотник «Охотник» совершил в течение 30 минут первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57. В ведомстве пояснили, что во время мероприятия было отработано взаимодействие между беспилотником и Су-57 «по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения». При этом «Охотник» «совершил полет в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства».