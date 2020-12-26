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Судостроение и судоходство

Подписан приемный акт корвета «Гремящий» проекта 20385

 © aoosk.ru

На Северной верфи в Санкт-Петербурге подписан приемный акт корвета «Гремящий» проекта 20385.

Корвет «Гремящий» официально войдет в состав Тихоокеанского флота.

Корвет проекта 20385 предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.
Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/n...ykh-ispytaniy-korveta-gremyashchiy/

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Северная верфь, Санкт-Петербург, корвет, 20385
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