© aoosk.ru

На Северной верфи в Санкт-Петербурге подписан приемный акт корвета «Гремящий» проекта 20385.

Корвет «Гремящий» официально войдет в состав Тихоокеанского флота.

Корвет проекта 20385 предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.