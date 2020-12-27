Компания «ЗЭТО» разработала электротехническое оборудование для реактора ITER во Франции

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«ЗЭТО» («Завод электротехнического оборудования» г. Великие Луки, Псковская обл.) разработал оборудование для первой в мире термоядерной установки ITER во Франции.

Завод «ЗЭТО» совместно с инженерами Петербургского научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры имени Ефремова («НИИЭФА») разработал уникальный разъединитель внутренней установки на 12 кВ и 60 тысяч ампер для международного экспериментального термоядерного реактора ITER, целью которого является выработка термоядерной энергии в мирных целях. ITER расположен на юге Франции, где 28 июля 2020 года состоялась торжественная церемония по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора.

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— «НИИЭФА» является разработчиком коммутационной аппаратуры для проекта ИТЭР. Представители научно-исследовательского института обратились к одному из основных мировых производителей высоковольтного оборудования, который не нашел техническое решение, удовлетворяющее жестким габаритным требованиям проекта, поэтому «НИИЭФА» предложили поучаствовать в проекте нам, — комментирует генеральный конструктор ЗАО «ЗЭТО» Дмитрий Ярошенко.

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— В результате оперативных эскизных проработок конструкторами было найдено новое техническое решение, которое в итоге и воплотилось в малогабаритном разъединителе. Данный, запатентованный ЗАО «ЗЭТО» разъединитель, имеет новейшую конструкцию контактной системы, представляющую собой своеобразные «ножницы», за счет которой уменьшились габариты аппарата, и повысилась электродинамическая стойкость при прохождении токов короткого замыкания. Все озвученные технические решения позволят разъединителям надежно работать в цепи катушек магнитной системы тороидальной камеры реактора.