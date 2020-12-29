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Дорожное строительство

Получен главный документ для ввода в эксплуатацию трассы «Таврида»

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Симферополь, 21 декабря. Крыминформ. Ростехнадзор выдал заключение о соответствии (ЗОС) трассы «Таврида» в Крыму. Об этом Крыминформу сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма. Это главный документ для официального ввода в эксплуатацию новой трассы.

«Получено заключение о соответствии трассы „Таврида“. Заключение о соответствии органа государственного строительного надзора выдается только в случае, если при строительстве не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям нормативной технической документации и проекта, либо такие нарушения устранены до даты выдачи заключения о соответствии», — сообщили в пресс-службе.

 © img.c-inform.info
Источник: http://www.c-inform.info/news/id/91412

дорожное строительство, "Таврида", Крым
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    29.12.2020:57:06

    Не понял. А я по какой трассе в октябре ехал?    

    По незаконной???    

    #1220476
    • Нет аватара Mirotvorets
      29.12.2021:13:39

      Я так понял что ее полностью введи в эксплуатацию

      #1220478
    • Нет аватара termometrix
      29.12.2021:38:34

      А я по какой трассе в октябре ехал?.По незаконной???

      В состоянии опытной эксплуатации.Обязательная процедура по выдачи акта приемки сложных объектов,по принятию в массовой эксплуатации сложной техники,сложных изделий,товаров высокого риска.Необходимо пройти через несколько этапов.

      Заключение о соответствии органа государственного строительного надзора выдается только в случае, если при строительстве не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям нормативной технической документации и проекта, либо такие нарушения устранены до даты выдачи заключения о соответствии

      Сергей,проблема,которая возникла с участком «Дубки-Левадки» думаю, Вам известна?

      Вот почему и нужны такие предварительные испытания.

      Отредактировано: termometrix~21:51 29.12.20
      #1220482
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