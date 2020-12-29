Получен главный документ для ввода в эксплуатацию трассы «Таврида»

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Симферополь, 21 декабря. Крыминформ. Ростехнадзор выдал заключение о соответствии (ЗОС) трассы «Таврида» в Крыму. Об этом Крыминформу сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма. Это главный документ для официального ввода в эксплуатацию новой трассы.

«Получено заключение о соответствии трассы „Таврида“. Заключение о соответствии органа государственного строительного надзора выдается только в случае, если при строительстве не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям нормативной технической документации и проекта, либо такие нарушения устранены до даты выдачи заключения о соответствии», — сообщили в пресс-службе.

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