Получен главный документ для ввода в эксплуатацию трассы «Таврида»
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Симферополь, 21 декабря. Крыминформ. Ростехнадзор выдал заключение о соответствии (ЗОС) трассы «Таврида» в Крыму. Об этом Крыминформу сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма. Это главный документ для официального ввода в эксплуатацию новой трассы.
«Получено заключение о соответствии трассы „Таврида“. Заключение о соответствии органа государственного строительного надзора выдается только в случае, если при строительстве не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям нормативной технической документации и проекта, либо такие нарушения устранены до даты выдачи заключения о соответствии», — сообщили в пресс-службе.
Источник: http://www.c-inform.info/news/id/91412
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