В Волгоградской области ввели в эксплуатацию четыре детских сада

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Еще 625 дошкольников, включая малышей ясельного мест, смогут пойти в детский сад в 2021 году — в канун новогодних праздников в Волгограде, а также в Городищенском, Среднеахтубинском и Суровикинском районах сданы четыре новых объекта образования. В настоящее время учреждения, построенные по региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография», проходят лицензирование.

В новых дошкольных учреждениях помимо помещений с зонами для занятий и отдыха оборудовали спортивные и музыкальные залы, современные столовые с пищеблоками, медицинские и административные кабинеты. На прилегающей территории создали удобные детские площадки с теневыми навесами и малыми игровыми формами. В детском саду в ЖК «Долина-2» также оборудовали студию для театральной деятельности, а в рабочем поселке Городище для малышей подготовили кабинеты для изучения иностранных языков. Всего с начала года в регионе возвели девять новых детских садов, строительство еще семи будет завершено в 2021-м — это позволит обеспечить дополнительные 2449 мест, в том числе 725 ясельных.