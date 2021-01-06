В Республике Коми в день знаний открылась новая школа на 1200 ученических мест

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В Сыктывкаре в день знаний открылась новая школа на 1200 ученических мест

На возведение школы из федерального и республиканского бюджетов было выделено более 860 миллионов рублей.

Все учебные классы оборудованы интерактивными досками, предусмотрены комнаты психологической разгрузки для педагогов и учеников. В здании школы создана безбарьерная среда — в дверных проёмах отсутствуют пороги, предусмотрены пандусы и лифты, расширены дверные проёмы классов и других помещений. На прилегающей к школе территории обустроены баскетбольная площадка и футбольное поле с искусственным покрытием и освещением.

Особое внимание уделено безопасности — на случай эвакуации в здании предусмотрено множество запасных выходов, установлена система экстренного оповещения, в коридорах на каждом этаже расположено несколько телефонов прямой связи с экстренными службами. В новом здании будут учиться воспитанники сыктывкарской Гимназии им А.С. Пушкина — это учащиеся с 5 по 11 класс.

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© old.rkomi.ru

© old.rkomi.ru

© old.rkomi.ru