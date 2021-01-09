На Кубани разработали первую в России автоматическую линию по изготовлению медицинских масок

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В мае 2020 года на, а Кубани разработали первую в России автоматическую линию по изготовлению медицинских масок

Новая автоматическая линия с ультразвуковым узлом для припайки петель производит трехслойные лицевые маски из нетканых материалов. Ее мощность — 60 штук в минуту или до 75 тысяч в сутки. Оборудование разработал и собрал «КраснодарСтанкоСтроитель» при помощи краевых предприятий машиностроения и поддержке регионального департамента промышленной политики.

Запуск планировался в ближайшее время, после чего в крае предполагалось наладить серийное производство таких линий. «КраснодарСтанкоСтроитель» готов выпускать порядка трех станков в месяц, а также разработать линию с более высокой производственной мощностью.