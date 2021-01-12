В Подмосковье открыли новую развязку на трассе М-1 Беларусь

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В Московской области открыли движение по новой транспортной развязке на 25-м км федеральной трассы М-1 «Беларусь». Проезд по дороге запустили во вторник, 12 января. Об этом сообщили в пресс-службе «ВТМ дорпроект», разработчик проекта развязки — ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА».

До строительства развязки для того, чтобы выехать из Одинцова на Минское шоссе в сторону Москвы, водители стояли на светофоре на пересечении федеральной трассы с улицей Восточная. Теперь появился альтернативный вариант, который не только разгрузит улично-дорожную сеть города, но и сократит перепробег автомобилей на 16 км.

Напомним, в основе развязки — разворотная петля с путепроводом. На ней автомобилисты могут развернуться в другую сторону и выехать из южной части Одинцово на трассу М-1 «Беларусь». По информации пресс-службы, протяженность объекта составляет 1,1 км, разворотный съезд имеет двухполосную проезжую часть с односторонним направлением движения. Кроме того, в рамках строительства устроили боковой проезд, тротуары, водоотводы с локальным очистным сооружением, смонтировали шумозащитные экраны и наружное освещение.

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Фотографии предоставлены пресс-службой компании «ВТМ дорпроект»