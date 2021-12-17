Компания «Вакио» выпускает рекуператоры воздуха с УФ лампами

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Компания «ЛИТ» (производство в Москве) выпускает рециркуляторы воздуха с ультрафиолетовыми лампами для помещений большого объема. Принцип действия рециркуляторов основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

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Рециркуляторы позволяют решить задачу дезинфекции воздуха больших помещений не оборудованных дезинфицирующими ультрафиолетовыми установками в контурах вентиляции. «ЛИТ» производит рециркуляторы воздуха для помещений объемом до 8000 м³, которые могут применяться в помещениях торговли, общественного питания, складах продукции, вокзалах, аэропортах и т. д.

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«Аэролит» и «Мегалит» марки серии рециркуляторов компании «ЛИТ» для обеззараживания воздуха. Рециркуляторы имеют сертификат соответствия РСТ и декларацию о соответствии EAC Таможенного Союза.

Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, а также вирусов, простейших и спор.

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по применению в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха для регулярного обеззараживания воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

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Условия эффективной работы рециркулятора

Кратность. Эффективная работа рециркулятора связана с объемом помещения, в котором он работает. Производительность одного или нескольких рециркуляторов в одном помещении должна быть в 4-6 раз выше объема обрабатываемого помещения. Тогда он сможет пропускать через себя весь объем воздуха в помещении каждые 10-15 минут. Это очень важно, так как люди, находящиеся в помещении, служат потенциальными источниками, и надо, чтобы воздух после выдыхания как можно быстрее прошел обеззараживание. Например, для помещения площадью 36 м² с трехметровыми потолками необходимо применять рециркулятор или рециркуляторы с суммарной производительностью порядка 500 м³/час.

Часовая производительность (м³/час) рециркулятора или группы рециркуляторов должна быть в 4-5 раз больше объема помещения, в котором они будут применяться.

НП «НАСКИ» (Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи) в своих Временных методических рекомендациях «Профилактика заноса и распространения COVID -19 в медицинских организациях» от 14 мая 2020 г. рекомендует применение различного рода воздухоочистителей — рециркуляторов при возможности обеспечения кратности воздухообмена не менее 4.

Например, мы имеем помещение объемом 100 м³. В этом помещении имеется приточно-вытяжная вентиляция с кратностью воздухообмена равным 2. Вентиляция работает постоянно и подает чистый наружный воздух. В это помещение заходит больной гриппом человек. Известно, что он выделяет при дыхании и разговоре 10 000 шт./час вирусов. Через час больной выходит из помещения. Допустим, что в помещении установлен рециркулятор и он постоянно включен.

Вирусологи считают инфицирующую дозу, например, по гриппу равной 20, т. е. если здоровый человек поглотит за разумное время (около 1 часа) 20 штук вирусов, то с вероятностью 50% он заболеет гриппом. В зависимости от условий (наличие или отсутствие вентиляции, отсутствие или наличие рециркулятора различной производительности) в этом помещении распредеение вирусов будет следовать четырем вариантам.

Первый вариант — в помещении нет рециркуляторов. Тогда в нем установится концентрация вирусов, равная 50 шт./м³ и даже если через 1 час больной человек покинет помещение, достаточно высокая обсемененность воздуха будет сохраняться долго (более часа) и здоровые люди, находящиеся в помещении, за короткое время (около 20 мин) получат инфицирующую дозу, т. е. с вероятностью 50% заболеют. Второй — в помещении установлен рециркулятор с производительностью 100 м³/час. Как видно из рисунка и в этом случае в помещении установится достаточно большая концентрация микроорганизмов (33 шт./м³), что практически сохраняет вероятность заболевания здоровых людей, находящихся в помещении, даже после выхода больного из помещения. Третий — в помещении установлен рециркулятор с производительностью 500 м³/час. В помещении установится концентрация микроорганизмов всего 14 шт./м³, которая очень быстро падает при выходе больного из помещения, и тем самым предотвращается заболевание здоровых людей, находящихся в помещении. Четвертый — в помещении установлен рециркулятор с высокой производительностью, например 1000 м³/ч, так что кратность воздухообмена становится равной 10. В результате к тому же моменту времени концентрация микроорганизмов не превысит весьма малый уровень в 8 шт./м³, который будет стремительно уменьшаться с того момента, как больной покинет помещение. Поэтому такие кратности воздухообмена используются для очень чистых помещений.

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Из графиков видно, что только использование рециркулятора с большой производительностью (кратность обмена воздуха больше 4) позволяет гарантированно снижать концентрацию ниже инфицирующей дозы.

Рециркулятор будет эффективным, то есть устранять риск заболевания, если его производительность как минимум в 4-5 раз больше объема воздуха в помещении. Применение рециркуляторов, суммарная производительность которых (м³/час) равна или даже меньше объема помещения, которое он должен обеззараживать, не несёт никакого фактического эффекта.

Доза. Доза ультрафиолетового облучения. Для обеззараживания каждого вида микроорганизма (например, на 99,99%) требуется определенная УФ-доза. Доза УФ-облучения это произведение времени облучения на интенсивность облучения.

При заданной УФ-мощности и заданной скорости движения воздуха через рециркулятор (производительности), чем больше объем камеры облучения в рециркуляторе, тем большее количество воздуха находится под воздействием ультрафиолета, тем большее количество воздуха способен обработать рециркулятор.

Чем выше интенсивность излучения, тем выше УФ-доза получаемая единицей объема воздуха. Интенсивность можно повысить увеличением числа и мощности источников излучения, а также ее можно повысить применением специальных покрытий стенок камеры с лампами. Эти покрытия будут отражать ультрафиолет, тем самым уменьшая потери ультрафиолета на поглощение и увеличивая его интенсивность.

Для покрытия внутренних стенок рециркулятора используют различные материалы, которые отражают ультрафиолет. Чем выше коэффициент отражения, тем большее количество раз УФ-излучение будет отражаться от стенок и облучать обрабатываемый воздух. Например, полированная сталь, коэффициент отражения которой составляет около 40%, отразит луч ультрафиолета 6 раз. Алюминий с коэффициентом отражения 80-85% - 21 раз. В современных УФ-рециркуляторах применяют материалы с коэффициентом отражения свыше 95-98%, что позволяет повысить интенсивность в камере облучения.

При конструировании технически совершенных рециркуляторов стремятся обеспечить максимальный внутренний объем корпуса и максимальную отражающую способность его стенок. Из этого следует, что эффективный рециркулятор с большим расходом воздуха и предназначенный, например, для торговых залов не может быть небольшим по размеру.

Описание работы рециркулятора

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые лампы.

Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Области применения рециркулятора:

Торговые центры и магазины

Медицинская промышленность и учреждения;

Фармацевтическая предприятия;

Школы, детские сады и другие образовательные организации

Медицинские и спортивные учреждения

Предприятия общественного питания и торговли;

Предприятия пищевой промышленности;

Агропромышленные предприятия

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности

Административные и офисные пространства

Вокзалы и станции общественного транспорта

Примеры больших помещений, где может использоваться рециркулятор

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Бактерицидный рециркулятор «Аэролит-550»

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Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 550м³/ч и 350м³/ч Габаритные размеры, см — 137,8×89×58,1 Потребляемая мощность — 565 Вт Доза ультрафиолетового излучения мДж/см²: 30 Объем помещения — 100м³ - 130м³ Источник излучения: Безозоновая ультрафиолетовая лампа, 1 шт Характеристики лампы: Тип лампы: Амальгамная лампа U-образной формы, FOTOTRON Электрическая мощность лампы (Вт): 500 Срок эксплуатации ламп, не менее (час.): 16000 Счётчик времени работы ламп с индикацией необходимости замены лампы: установлен Функции мониторинга состояния ламп: Да Функции мониторинга состояния фильтров: Да Сенсорная панель управления Материал корпуса — листовая сталь Вес: не более 90 кг Cферы применения — в образовательных учреждениях, в офисах организаций, в производственных помещениях, в пищевой промышленности, в торговых магазинах, в сервисных центрах, в общественных местах (и др. помещениях категорий II-V по Р.3.5.1904-04. М.) Возможности автоматизации: Интеграция к промышленной сети с интерфейсом RS 485

Бактерицидный рециркулятор «Аэролит-550 ЭКО»

© lit-uv.ru

Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 550м³/ч Габаритные размеры, см — 137,8×89×58,1 Потребляемая мощность — 565 Вт Доза ультрафиолетового излучения мДж/см²: 30 Объем помещения — 100м³ - 130м³ Источник излучения: Безозоновая ультрафиолетовая лампа, 1 шт Характеристики лампы: Тип лампы: Амальгамная лампа U-образной формы, FOTOTRON Электрическая мощность лампы (Вт): 500 Срок эксплуатации ламп, не менее (час.): 16000 Счётчик времени работы ламп с индикацией необходимости замены лампы: установлен Функции мониторинга состояния ламп: Да Материал корпуса — листовая сталь Вес: не более 90 кг Cферы применения — в образовательных учреждениях, в офисах организаций, в производственных помещениях, в пищевой промышленности, в торговых магазинах, в сервисных центрах, в общественных местах (и др. помещениях категорий II-V по Р.3.5.1904-04. М.) Возможности автоматизации: Интеграция к промышленной сети с интерфейсом RS 485

Бактерицидный рециркулятор «Аэролит-1000»

© lit-uv.ru

Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 700м³/ч Габаритные размеры, см — 137,8×89×58,1 Потребляемая мощность — 1,270 Вт Доза ультрафиолетового излучения мДж/см²: 60 Объем помещения — 140м³ - 175м³ Источник излучения: Безозоновая ультрафиолетовая лампа, 1 шт Характеристики лампы: Тип лампы: Амальгамная лампа U-образной формы, FOTOTRON Электрическая мощность лампы (Вт): 500 Срок эксплуатации ламп, не менее (час.): 16000 Счётчик времени работы ламп с индикацией необходимости замены лампы: установлен Функции мониторинга состояния ламп: Да Функции мониторинга состояния фильтров: Да Сенсорная панель управления Материал корпуса — листовая сталь Вес: не более 90 кг Cферы применения — в образовательных учреждениях, в офисах организаций, в производственных помещениях, в пищевой промышленности, в торговых магазинах, в сервисных центрах, в общественных местах (и др. помещениях категорий II-V по Р.3.5.1904-04. М.) Возможности автоматизации: Интеграция к промышленной сети с интерфейсом RS 485

Бактерицидные установки «Мегалит-ФС-1»

© lit-uv.ru

Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 2 100м³/ч — 30 600м³/ч Габаритные размеры, см — 200×130×126 Потребляемая мощность, Вт — 600 — 4800 Доза ультрафиолетового излучения мДж/см²: 30 мДж/см² Мощность бактерицидного излучения, Вт — 180 — 1440 Объем помещения — 525м³ - 7650м³ Источник излучения: Безозоновая ультрафиолетовая лампа, 1-18 шт Характеристики лампы: Тип лампы: Амальгамная лампа U-образной формы, FOTOTRON Электрическая мощность лампы (Вт): 500 Срок эксплуатации ламп, не менее (час.): 16000 Счётчик времени работы ламп с индикацией необходимости замены лампы: установлен Функции мониторинга состояния ламп: Да Функции мониторинга состояния фильтров: Да Сенсорная панель управления Материал корпуса — листовая сталь Вес: 19,5 — 100 кг Cферы применения — в образовательных учреждениях, в офисах организаций, в производственных помещениях, в пищевой промышленности, в торговых магазинах, в сервисных центрах, в общественных местах (и др. помещениях категорий II-V по Р.3.5.1904-04. М.) Возможности автоматизации: Интеграция к промышленной сети с интерфейсом RS 485

Бактерицидные установки «Мегалит-ФС-2»

© lit-uv.ru

Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 2 100м³/ч — 30 600м³/ч Габаритные размеры, см — 200×130×126 Потребляемая мощность, Вт — 600 — 4800 Доза ультрафиолетового излучения мДж/см²: 10 мДж/см² Мощность бактерицидного излучения, Вт — 180 — 1440 Объем помещения — 525м³ - 7650м³ Источник излучения: Безозоновая ультрафиолетовая лампа, 1-18 шт Характеристики лампы: Тип лампы: Амальгамная лампа U-образной формы, FOTOTRON Электрическая мощность лампы (Вт): 500 Срок эксплуатации ламп, не менее (час.): 16000 Счётчик времени работы ламп с индикацией необходимости замены лампы: установлен Функции мониторинга состояния ламп: Да Функции мониторинга состояния фильтров: Да Сенсорная панель управления Материал корпуса — листовая сталь Вес: 19,5 — 100 кг Cферы применения — в образовательных учреждениях, в офисах организаций, в производственных помещениях, в пищевой промышленности, в торговых магазинах, в сервисных центрах, в общественных местах (и др. помещениях категорий II-V по Р.3.5.1904-04. М.) Возможности автоматизации: Интеграция к промышленной сети с интерфейсом RS 485

О компании

© Фото из открытых источников

НПО «ЛИТ» производит широкий спектр УФ систем и предлагает ряд технологических решений на их основе для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей в различных отраслях промышленности и социальной сферы.

«ЛИТ» основан в 1991 году и входит в тройку мировых промышленных лидеров в области разработки и производства ультрафиолетовых систем для обработки воды, воздуха и поверхностей. Компания имеет два производственных комплекса: в России (г.Москва) и в Германии (г.Эрфурт), а так же представительства, отвечающие за продвижение, продажи и сервис в ФРГ, Нидерландах, Венгрии, Польше, Турции и Китае. Компания традиционно уделяет большое внимание исследованиям в области применения ультрафиолетовых технологий для различных отраслей промышленности. В подразделениях НИОКР работает 3 профессора и 10 кандидатов наук.

Компания осуществляет полный цикл услуг и меет в своем составе:

современное машиностроительное производство,

электросборочное производство,

производство газоразрядных ламп,

научно-исследовательский центр,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службу маркетинга и продаж,

службу снабжения,

управление логистики.

Компания осуществляет консультирование, индивидуальное проектирование и занимается оснащением оборудования по индивидуальным и типовым проектам. Любой вариант цветного исполнения корпуса по RAL позволяет легко вписать поставляемое оборудование в обстановку помещений.

Предприятие НПО «ЛИТ» имеет Лицензию Минздрава РФ на производство стерилизационной техники, имеют Регистрационное удостоверение Минздрава России и Сертификаты Соответствия.

Видео

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<p><img src="https://cdni.rt.com/russian/images/2021.12/article/61bb80fa02e8bd63fe75fa93.jpg" height="300″ /></p><p>Сладкие сиропы французской фирмы «Монин» начнут производить на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» в Московской области. В церемонии открытия нового завода приняли участие чиновники Подмосковья и представитель компании «Монин» Оливер Монин. Во время открытия чиновники отметили, что завод станет для компании «Монин» первым в России. Компания займется производством сиропов и фруктовых пюре, передает телеканал «360».</p><p></p><p>«Как и любое современное пищевое производство, это производство находится в высокой степени автоматизации. Здесь рабочих мест нужно не так много, чуть больше 50 человек. Когда находишься рядом с линией, которая занимается упаковкой, разливом, мы видим, что все происходит автоматически, вмешательства человеческих рук не требуется», — отметили чиновники на церемонии.</p><p><img src="https://d.radikal.ru/d00/2112/d0/f73eae453229.jpg" height="300″ /></p><p>Кондитер Дидар Янар рассказала, что некоторые виды сиропов могут положительно влиять на здоровье человека. Так, кленовый сироп является источником марганца и антиоксидантов.</p><p>Источник текста и фото: https://riafan....lasti</p>

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