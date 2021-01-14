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Информационные технологии

Интеграция разработок по биометрии дала отличный результат

 © www.uralhitech.ru

Терминал для идентификации по лицу BioSmart Quasar интегрирован с биометрической платформой 3DiVi Face Machine.

В январе разработчики BIOSMART выпустили новую версию прошивки терминала BioSmart Quasar — одного из флагманских продуктов компании. С новой версией ПО пользователи получили возможность выбрать режим работы терминала, в котором за распознавание лица отвечают высокопроизводительные алгоритмы биометрической платформы 3DiVi Face Machine. Платформа предоставляется в формате SaaS решения в облачной инфраструктуре 3DiVi, либо может быть развернута в локальной сети организации, обеспечивая непрерывность работы и гарантированную производительность всего комплекса.

В результате интеграции терминал BioSmart Quasar, созданный на основе 15-летнего опыта разработки биометрического оборудования и с учетом передовых технологий идентификации, стал еще эффективнее благодаря применению алгоритмов мирового класса от компании 3DiVi.

При включении нового режима терминал и алгоритмы на стороне серверной части 3DiVi Face Machine работают как одна команда: высокочувствительная оптическая система «Квазара» (три камеры — RGB, IR, 3D) выполняет захват лица и проверку на liveness, а многопрофильная нейросеть 3DiVi Face Machine анализирует изображение и идентифицирует человека со скоростью до 100 миллионов сравнений в секунду, позволяя осуществить предоставление доступа с момента появления лица перед терминалом за считанные доли секунды.

Успешно решен и вопрос обеспечения безопасности данных пользователей: и BioSmart Quasar, и 3DiVi Face Machine разработаны с учетом защиты конфиденциальности и не хранят изображения лиц и другую личную информацию, что соответствует нормам GDPR и ФЗ № 152 «О персональных данных».

Все это делает интеграцию терминала BioSmart Quasar с биометрической платформой 3DiVi Face Machine идеальным решением для крупных распределенных проектов: производственных комплексов и учреждений с тысячами сотрудников.

Справка

3DiVi — вендор из топа NIST, один из безусловных лидеров на рынке Интернета вещей, интеллектуальной видеоаналитики, робототехники и мультимодальной биометрии.

Компания производит технологии и базовые решения для эффективного трекинга тела, распознавания лица, объектов и сценариев поведения человека, сотрудничает с такими транснациональными «китами», как Intel, LG, Orbbec, Toyota, Ростелеком.

BIOSMART — российская инновационная компания, которая разрабатывает, производит и внедряет высокотехнологичные биометрические системы — устройства и программные продукты для биометрической идентификации человека по отпечаткам пальцев, рисунку вен ладони и лицу.

Компания была создана в 2006 году. Сегодня это ведущий российский разработчик и один из мировых лидеров в своем сегменте.
Источник: http://www.uralhitech.ru/news/integratsiya-obespechila-rezultat

Технопарк высоких технологий Свердловской области, Биосмарт, биометрические системы
  • foxkeys foxkeys
    14.01.2110:39:24

    Биометрические системы — это круто!

    Особенно замечательно в них реализовывать замену так или иначе скомпрометированного «пароля». Ну, пальцы там заменить, лицо новое сделать…

    У вас флюс? Ожог? Попали в аварию? Лежите прикованным к койке?

    Ну и зачем вам тогда доступ, скажем, в банк, правда?

    У вас есть брат-близнец? Ну, право слово! Какие пароли? Надо доверять родственникам!

    P. S. Да, да. Это все в той или иной степени решаемо. Костылями. Но, проблема в том, любая «биометрия», на самом деле, порочна концептуально.

    Т.к. анализирует внешние признаки тела, при том, что личностью на самом-то деле является не тело, и даже не мозг, а сознание.

    А тело или его части, не уникально в мировом масштабе да еще и изменчиво…

    P. P. S. — использование биометрии для систем контроля доступа еще туда-сюда, оправданно. Оно, в общем случае, немного надежнее ключей/карт доступа. Но вот рекламирование и использование биометрии в банковской сфере и вообще «удаленно» — это гарантированная в будущем куча проблем людям.

    Заметьте, не банкам! Это клиенты будут доказывать, что вот на этой вот мутной фоточке со смартфона были не вы, а злодей, уперший со счета ваше бабло…

    Отредактировано: foxkeys~10:44 14.01.21
    #1221836
    • Найт Найт
      14.01.2110:56:08

      Не забудьте рассказать про изначальную порочность биометрии, следователям, которые уже сотню лет ищут преступников по отпечаткам.

      По факту подделать биометрию в разы сложнее, чем другие системы защиты.

      Да и с точки зрения комфорта, приложить палец к датчику — удобнее, чем хранить условную карточку с паролями.

      А про изменчивость со временем, и таких же людей в мире — это просто бред не соответствующий действительности.

      #1221839
      • foxkeys foxkeys
        14.01.2111:13:39

        Расскажите о неизменности и надежности биометрии лица всем вот этим вот людям

        Не забудьте рассказать про изначальную порочность биометрии, следователям, которые уже сотню лет ищут преступников по отпечаткам.

        Заметьте, ищут.

        Но вот доказательством отпечатки являются только косвенным. И никогда не рассматриваются судом как единственное основание для приговора.

        Потому что сам факт, что отпечаток уникален и принадлежит конкретному человеку (что не доказано, к слову) совершенно не означает, что его оставил конкретный человек в конкретном месте и в конкретное время!

        Отпечаток может быть «скопирован" (совсем несложными средствами) либо вообще предмет с таковым может быть перенесен из другого места.

        Либо, как вариант, отпечаток был действительно оставлен указанным человеком, но в другое время.

        По факту подделать биометрию в разы сложнее, чем другие системы защиты.

        По факту, подделать биометрию для коммерческих систем без физического контроля (грубо говоря, вахтера, присматривающего за тем, кто и что прикладывает к сканеру и вообще знающего в лицо всех сотрудников) зачастую гораздо проще, чем украсть ключ/пароль.

        Просто пока биометрия распространена мало, и поэтому, подделывают ее реже (нет «спроса»).

        Но если она станет массовой — подделывать ее будут чаще. И последствия будут сильно печальными. Потому что краденные пароли можно заменить. А вот «утекшие» в сеть отпечатки пальцев — уже сложновато. А 3Д принтеры умеющие печатать мягкими пластиками нынче стоят копейки.

        P. S. И, да, мой диплом по специальности «Информационная безопасность» намекает, что я «слегка» знаю тему…

        P. P. S. И, да, есть гораздо более вменяемые системы, типа сканирования рисунка вен или даже сетчатки.

        Но речь-то о «коммерческой» биометрии (фото/видео, отпечатки, голос). А все эти три признака с одной стороны (сравнительно) легко подделываемы, а с другой — легко «портятся» (вызывая отказ в обслуживании как раз тогда, когда доступ к тому же банку может быть крайне важен. Например при травмах и болезнях)

        Отредактировано: foxkeys~11:39 14.01.21
        #1221842
        • Нет аватара Sibnum
          14.01.2113:42:52

          А разве рисунок вен и сетчатки глаза не являются биометрическими данными?

          #1221858
          • foxkeys foxkeys
            14.01.2117:27:52

            Являются.

            Но их хотя-бы чуть сложнее подделать (но при этом, их так же просто «потерять» при травме, потеряв при этом и доступ)

            #1221895
        • Найт Найт
          14.01.2116:16:36

          Биометрия действительно не идеальна. Но это не отменяет того, что у неё есть своя ниша.

          На данный момент все вынуждены носить пропуск даже для входа в банальный универ. Кто мешает туда впихнуть камеру с распознаванием лиц? Легко замазать свое лицо? А толку, ты попробуй подделать чужое, что бы войти. Получил травму? Ну ок, оформи стандартный пропуск. Хотя ес-сно эти системы ещё слишком сырые.

          На счёт банков — подделать отпечаток пальца далеко не так просто. Уж точно сложнее, чем подсмотреть 5ти значный пароль у меня из-за спины, а потом, украв телефон, воспользоваться онлайн банком. Да и с пк своровать данные обычного пользователя — не такая проблема. Действительно тяжело — обналичить украденные деньги не засветившись. Как раз это — основная защита рядовых пользователей.

          Да и в серьёзных операциях на крупные суммы Биометрия может быть дополнительной мерой защиты.

          А вот, с утекшими в сеть индивидуальным данными, я вынужден согласиться. Это действительно серьёзная проблема. Палец — не пароль, хер сменишь.

          Отредактировано: Найт~16:23 14.01.21
          #1221877
          • foxkeys foxkeys
            14.01.2117:32:25

            Все что вы пишите — в целом верно.

            Но проблема-то в том, что все коммерческие системы должны продаваться.

            И чтобы их продать — создатели/владельцы совершенно сознательно «опускают» в описаниях и рекламе «несущественные мелочи». Создавая у аудитории, которая на 99% состоит из неспециалистов, совершенно ложное представление о возможностях и ограничениях этих систем.

            Собственно говоря, цель моего комментария и была в том, чтобы привлечь внимание читателей к нюансам, которые производители афишировать, мягко говоря, не любит.

            Отредактировано: foxkeys~17:32 14.01.21
            #1221896
      • Clausson Clausson
        14.01.2115:12:30

        Не забудьте рассказать про изначальную порочность биометрии,

        На само деле так и есть. В отличие от ситуации со следователями (то есть людьми), где преступник не сможет дать вам ложные отпечатки пальцев (например напечатанные на 3D или отлитые в силикон — тут существуют сотни способов обмана/взлома системы.

        Аналогично и лицо и многие прочие методы биометрии. Системы видеопоиска, легко обманываются не привлекая внимания окружающих (например специальными очками), либо очень легким (но продуманным) гримом и т. д. и т. п.

        Проблема как раз в том, что как только мы выключаем из системы человека — система становится уязвима.

        В общем это пока всего лишь игрушки. А Герман Греф с огнем играет допуская идентификацию по лицу для доступа к счетам.

        Отредактировано: Clausson~15:23 14.01.21
        #1221869
    • Александр Сенин Александр Сенин
      14.01.2112:41:20

      А вы кто? программист? У вас есть свои проекты? Думаю что нет. Это означает что у вас просто злость и ненависть конкретно к этой разработке. Вас зацепило это. Чего опасаетесь?

      #1221846
      • foxkeys foxkeys
        14.01.2117:24:42

        Вот вы таки не поверите! И правда программист! Причем, как уже писал, с соответствующим дипломом по ИБ.

        И даже свои проекты есть (но закрытые, не в паблике, уже 10 лет работающую без меня ERP уровня предприятия с численностью 5000 чел). И, да, СКУД тоже приходилось настраивать. И проблемы с этим связанные — черпать полной ложкой.

        Насчет «конкретной разработки» — может вы и не обратили внимания, но я про нее конкретно даже и не писал ничего. Специально, к слову. А писал про любую «попсовую» биометрию по внешним признакам вообще.

        Отдельно выделив биометрию «внутреннюю» (рисунок вен, сетчатки) как чуть более пригодную (но все равно фундаментально проблемную!, привет от носителей линз и от людей зашедших с хорошего сибирского мороза с замерзшими руками)

        Отредактировано: foxkeys~17:34 14.01.21
        #1221894
    • Нет аватара Zor
      14.01.2116:20:25

      личностью на самом-то деле является не тело, и даже не мозг, а сознание.

      У-у-у… И Вы знаете как можно уверенно идентифицировать сознание?

      #1221879
      • foxkeys foxkeys
        14.01.2117:12:13

        С точностью достаточной для практического использования — да    

        Придумывайте и запоминайте хорошие, надежные пароли. Они хранятся в вашем сознании. 100% инфа.

        Поскольку насчет хранения в мозгу ученые пока не уверены… А где-то же оно хранится? Значит в сознании!

        P. S. А если серьезно — хорошие пароли это не так и сложно, на самом-то деле. Первые буквы куплета какой-нить песенки или присказки, например, которую вы не забудете даже в сиську бухим    

        Только «В лесу родилась елочка» и прочую попсу не надо     А то вдруг не поленится кто составить такой словарь…

        Что-то более редкое. Лучше какие-нить присказки бабушек-дедушек. И брать не первые буквы, а 1-2-3. Или отдельные слова целиком. Проявите фантазию. На самом деле — ничего сложного.

        ДедаНеКажиГоп15 — более чем достаточно стойкий пароль (с практической точки зрения). И забыть сложновато    

        Отредактировано: foxkeys~17:35 14.01.21
        #1221891
        • Нет аватара Zor
          14.01.2117:33:53

          Придумывайте и запоминайте хорошие, надежные пароли. Они хранятся в вашем сознании.

          Злоумышленники давно придумали кучу способов как их оттуда достать.

          #1221897
        • Нет аватара lucky
          14.01.2118:41:46

          Ничего сложного, если пароль у тебя один и меняешь его раз в год, то конечно, а если два десятка и меняешь раз в месяц, то поневоле биометрию попросишь.

          ЗЫ. Не программист, а пользователь со стажем

          ЗЗЫ. А пароль из сознания не трудно выбить, не труднее чем повредить рисунок вен

          #1221915
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    14.01.2117:42:29

    Лучшим отношением ко всей этой технологии людей является рейтинг сообщения:

    — 13 понравилось и 4 не понравилось.

    Слабоватый рейтинг.

    #1221902
  • Badassgoliath Badassgoliath
    14.01.2118:26:39

    анализирует изображение и идентифицирует человека со скоростью до 100 миллионов сравнений в секунду

    Когда говорят, что у машин нет интуиции, я отвечаю, что машины ещё просто недостаточно быстродействующие. Что такое интуиция? Неосознанные решения на основе предшествующего опыта. При соответствующем быстродействии машина будет так быстро перебирать и оцепивать варианты, что это можно будет назвать интуицией.

    #1221914
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