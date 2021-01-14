Интеграция разработок по биометрии дала отличный результат

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Терминал для идентификации по лицу BioSmart Quasar интегрирован с биометрической платформой 3DiVi Face Machine.

В январе разработчики BIOSMART выпустили новую версию прошивки терминала BioSmart Quasar — одного из флагманских продуктов компании. С новой версией ПО пользователи получили возможность выбрать режим работы терминала, в котором за распознавание лица отвечают высокопроизводительные алгоритмы биометрической платформы 3DiVi Face Machine. Платформа предоставляется в формате SaaS решения в облачной инфраструктуре 3DiVi, либо может быть развернута в локальной сети организации, обеспечивая непрерывность работы и гарантированную производительность всего комплекса.

В результате интеграции терминал BioSmart Quasar, созданный на основе 15-летнего опыта разработки биометрического оборудования и с учетом передовых технологий идентификации, стал еще эффективнее благодаря применению алгоритмов мирового класса от компании 3DiVi.

При включении нового режима терминал и алгоритмы на стороне серверной части 3DiVi Face Machine работают как одна команда: высокочувствительная оптическая система «Квазара» (три камеры — RGB, IR, 3D) выполняет захват лица и проверку на liveness, а многопрофильная нейросеть 3DiVi Face Machine анализирует изображение и идентифицирует человека со скоростью до 100 миллионов сравнений в секунду, позволяя осуществить предоставление доступа с момента появления лица перед терминалом за считанные доли секунды.

Успешно решен и вопрос обеспечения безопасности данных пользователей: и BioSmart Quasar, и 3DiVi Face Machine разработаны с учетом защиты конфиденциальности и не хранят изображения лиц и другую личную информацию, что соответствует нормам GDPR и ФЗ № 152 «О персональных данных».

Все это делает интеграцию терминала BioSmart Quasar с биометрической платформой 3DiVi Face Machine идеальным решением для крупных распределенных проектов: производственных комплексов и учреждений с тысячами сотрудников.

Справка

3DiVi — вендор из топа NIST, один из безусловных лидеров на рынке Интернета вещей, интеллектуальной видеоаналитики, робототехники и мультимодальной биометрии.

Компания производит технологии и базовые решения для эффективного трекинга тела, распознавания лица, объектов и сценариев поведения человека, сотрудничает с такими транснациональными «китами», как Intel, LG, Orbbec, Toyota, Ростелеком.

BIOSMART — российская инновационная компания, которая разрабатывает, производит и внедряет высокотехнологичные биометрические системы — устройства и программные продукты для биометрической идентификации человека по отпечаткам пальцев, рисунку вен ладони и лицу.

Компания была создана в 2006 году. Сегодня это ведущий российский разработчик и один из мировых лидеров в своем сегменте.