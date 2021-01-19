Зиракс доставил партию ПГМ в США

ООО «Зиракс», производитель специализированной химической продукции, в конце сентября 2020 г. сообщал о заключении и начале исполнения крупного контракта на поставку гранулированного хлористого кальция из России (Волгоград) на рынок США в объеме порядка 10 000 тонн продукта в потребительской упаковке.

Применение кальция хлористого в США в зимний сезон в качестве противогололедного материала широко развито как в муниципалитетах, так и среди населения Северной Америки. Объем потребления в снежную зиму превышает десятки и сотни тысяч тонн кальция хлористого, являющегося основным средством борьбы с зимней скользкостью и предупреждения образования гололеда в разных температурных режимах.

Прогнозы текущей зимы в США давал надежды, что спрос на внутреннем рынке кальция хлористого будет на высоком уровне, поэтому в дополнение к поставке из России команда Зиракс приняла решение оперативно отправить корабельную партию стоимостью более 1 млн долларов с производственной площадки Египта на Восточное Побережье США.

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Зиракс, являясь профессиональным и активным экспортером на международной арене, не первый год поставляет гранулированный кальций хлористый на рынок США и неукоснительно следует предъявляемым требованиям как к физическим и химическим свойствам продукта, так и к качеству и надежности упаковки, независимо от того на какой площадке продукт производится — в России или Египте.

Основной задачей команды Зиракс было успеть поставить лот из Египта в США до конца года, выполнив тем самым свои обязательства перед покупателем и обеспечив наличие востребованного на внутреннем рынке кальция хлористого от компании Зиракс.

Руководитель экспортный проектов, Ирина Рудова, комментируя данную поставку, отмечает: «Грамотное планирование поставки, включающее в себя четкое координирование работ по производству, отгрузке в порт, фрахтованию судна, стивидорингу и прочим не менее важным этапам проекта, позволило Зиракс реализовать поставленную задачу в срок и в очередной раз подтвердить репутацию компании как надежного и ответственного поставщика на глобальном рынке, известного не только высоким качеством выпускаемой продукции, но и умением быстро и профессионально организовать отгрузку даже в самый отдаленный регион планеты.Мы видим большой потенциал в дальнейшем освоении рынков США и Канады, поскольку именно этот регион представляет наибольшее потребление кальция хлористого в мировом измерении, порядка 330 тысяч тонн твердого продукта. Северная Америка является нашим приоритетом в развитии экспортных продаж в 2021 г, к этому и будем стремиться».

Группа компаний «Зиракс» производит и продает специализированную химическую продукцию, поставляемой для широкого круга клиентов, в числе которых нефтесервисные и нефтегазодобывающие компании. Офисы компании представлены не только в России, но и за рубежом, а производственные мощности расположены в России (Волгоград и Волгодонск), Ближнем Востоке и Египте.