«ЭКО-Культура» открыла в Липецкой области третью очередь тепличного комплекса

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Липецкое ООО «Овощи Черноземья» (входит в группу предприятий «ЭКО-Культура») ввели в эксплуатацию третью очередь тепличного комплекса площадью 25,87 га, которая обошлась компании в 6,3 млрд рублей.

На предприятии в г. Усмань планируется создать 293 новых рабочих места. Сотрудники компании смогут получать 36 тыс. рублей в месяц. В новых теплицах собираются выращивать овощи защищенного грунта.

После запуска третьей очереди новый комплекс заработает на полную мощность. Его общая производительность составит около 50 тыс. тонн овощей в год, которые будут выращиваться в теплицах площадью в 86 га. Общая стоимость инвестиционного проекта составила 23 млрд рублей.

ООО «Овощи Черноземья» образовано в 2012 году в г. Усмани. Входит в агропромышленный холдинг «Эко-культура», который специализируется на выращивании овощей, зелени и пряных трав. Продукция поставляется в розничные сети и на предприятия быстрого питания.

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