ЭкоНива запустила работу сырных заводов в Воронежской и Новосибирской областях

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В Воронежской области введён в эксплуатацию новый сырзавод

Новое предприятие расположено рядом с молочным заводом «ЭкоНивы», который успешно функционирует с 2016 года. Пробные выработки сыра на новой площадке начались 17 января 2021 года.

Проект нового сырзавода в селе Щучье Лискинского района Воронежской области оценивается в 1 млрд 117 млн рублей.

— Возведение завода начиналось с проектирования и многочисленных консультаций со специалистами и профессионалами отрасли. «Россельхозбанк» запустил стабильное финансирование проекта в селе Щучье с мая 2020 года. Тогда и началась активная фаза строительства, — рассказали в холдинге.

Общий объём производства сыра на новом заводе пока составляет 6 тонн/сутки. Он производится из 60 тонн переработанного молока. Ежедневно планируется производить 4 тонны полутвёрдых сыров и 2 тонны твёрдых.

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На полную проектную мощность сырзавод выйдет весной 2021 года. При работе на полную мощность объём выпускаемой продукции составит 60 тонн сырья в сутки.

На предприятии появятся 90 рабочих мест со средней заработной платой в 35 тыс. рублей. Ассортимент завода будет представлен твёрдыми и полутвёрдыми сырами, а также сливочным маслом. Планируется, что поставка продукции в федеральные и торговые сети начнется уже в феврале этого года.

Осуществлять производство планируется только под собственной торговой маркой «ЭкоНива».

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— Наша первостепенная задача — производить для жителей России самый качественный сыр! Виды: насыпные, наливные и твёрдые. Первыми на прилавках магазинов — уже этой весной — окажутся полутвердые сыры по авторским рецептурам. В дальнейшем планируется развитие линейки твёрдых сыров типа «Бергкезе», — рассказали в компании.

Представители холдинга добавили, что молоко, пригодное для производства сыра, они отбирают по 29 показателям качества и производят на собственных фермах, расположенных неподалёку от заводов.

В декабре в Маслянино Новосибирской области запущен самый крупный в России завод по переработке молока и производству сыров

Первые партии молока были переработаны в декабре 2020 года.

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По словам директора по строительству завода Романа Денисевича, срок сдачи объекта распределен на пять пусковых комплексов.

В эксплуатацию маслянинский завод будет вводиться поэтапно: сначала заработает производство молочной продукции, затем — сыров, — сообщили в пресс-службе «ЭкоНивы».

Мощность завода «ЭкоНива-АПК Холдинг» — 1150 тонн молока в сутки (100 тонн сыра). Это половина всего валового молочного производства сибирского региона.

Вся составляющая завода рассчитана на применение новейших технологий. Здесь будет производиться широкий ассортимент молочной продукции, в том числе твёрдые и полутвёрдые сыры — свыше 100 тонн в сутки, и cухая деминерализованная сыворотка для детского питания.

Рынок сбыта — регионы страны и экспорт. Сырьё для молочного завода «ЭкоНивы» в Маслянино планируют закупать в трех регионах: Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае.