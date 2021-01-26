Электроэнергия ОЭЗ для города Дубна

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Новая электроподстанция «Долино» на правобережной площадке Особой экономической зоны «Дубна» обеспечит потребности жителей города и предприятий Дубны.

Освоение территорий ОЭЗ ТВТ «Дубна» и строительство зданий и сооружений компаний-резидентов Особой зоны потребовало увеличения объёмов доступных в этом районе Дубны источников электроэнергии. В первую очередь нужно было обеспечить бесперебойную работу производств резидентов ОЭЗ «Дубна».

Прогнозируемая потребность в электроснабжении резидентов и объектов инфраструктуры ОЭЗ в соответствии с перспективным планом развития ОЭЗ ТВТ «Дубна» на период до 2027 года составит предположительно около 108 МВт.

Учитывая потребности предприятий ОЭЗ «Дубна» и городских объектов, в 2014 году для решения проблемы дефицита электричества в Дубне было принято решение о необходимости проектирования и строительства понизительной подстанции (ПС) 110/10/10 кВ «Долино» в Новой промышленной зоне на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна». Финансирование проекта обеспечивается за счёт средств Управляющей компании АО ОЭЗ ТВТ «Дубна» и правительства Московской области.

В рамках строительства подстанции идет прокладка кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ от подстанции «Темпы» до ПС «Долино» с дополнительными кабелями технологической связи, которые обеспечат её эксплуатацию.

В результате ввода в эксплуатацию подстанции ПС 110/10/10 кВ «Долино» ОЭЗ «Дубна» обретёт новый импульс для дальнейшего эффективного функционирования и обеспечит перспективу устойчивого развития территории Новой промышленной зоны на долгие годы.

ОЭЗ «Дубна» уже заключила два договора на технологическое присоединение к подстанции «Долино» и городских объектов.

Завершение строительства и выведение на полную мощность подстанции ПС 110/10/10 кВ «Долино» планируется в 2021 году.