Первый урожай семенного картофеля собирают в технопарке высоких технологий Свердловской области

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27 января стартовал сбор первого урожая мини-клубней (с последующей закладкой на хранение) в рамках проекта: «Платформа — Меристема» компании «Агросс» — резидента технопарка высоких технологий Свердловской области.

Предварительные оценки урожая дают цифру среднего коэффициента размножения 100 мини-клубней с одного растения.

Напомним, 11 ноября 2020 года в Технопарке «Университетский» был дан старт работы демонстрационного зала с расположенной в нем автоматизированной установкой Meristem LAB 40 в базовой комплектации.

Тогда, участники проекта высадили в данной установке растения in-vitro картофеля сорта «Легенда» селекции ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. С каждого растения планировалось получить минимум по 50 мини-клубней картофеля с параметрами, достаточными для их пригодности при механизированной посадке.

По информации, предоставленной основателем проекта и генеральным директором «Агросс» Алексеем Ковалевым, сбор мини-клубней ориентировочно завершится через 2 недели, и можно будет подвести окончательные итоги.

По замыслу разработчиков, установка будет постоянно модернизироваться, с повышением технологического уровня

© www.uralhitech.ru

«Проект «Меристема» — комплекс приемов, технологий и оборудования, предназначенных для производства миниклубней картофеля на этапе первичного (оригинального) семеноводства из растений in-vitro, бессубстратным методом, в профессиональных теплицах, позволяющий: осуществлять производство с наивысшим коэффициентом размножения, минимизацией риска заражения материала, снижением себестоимости производства, повышением технологического уровня производства, осуществляя производственный цикл круглый год.

Суть проекта:

Проект «Меристема» — направлен на консолидацию и разработку новых инновационных способов и приемов, осуществляемых в процессе производства семенного материала картофеля, бессубстратным методом, в условиях искусственного климата с применением передовых технологий освещения, а также в тепличных комбинатах на технологии светокультуры, для производства миниклубней картофеля с наивысшим коэффициентом размножения.

Актуальность:

На сегодняшний день порядка 90% рынка товарного (продовольственного) картофеля заполнено селекционными достижениями западных компаний патентообладателей, которые использовав благоприятную почву ослабления отечественной науки в период после распада СССР, предоставили нашему производителю картофеля существующие образцы своих селекционных достижений и прочно закрепились на отечественном рынке.

Что способствовало этому: несмотря на высокие столовые характеристики отечественный картофель имел технологические недостатки, в виде тонкой кожуры, что не позволяло в массе убирать картофель механизированным способом, уборка картофеля в СССР осуществлялась в основном вручную.

Сегодня селекционная работа в России в целом ведется на конкурентоспособном уровне, однако в основной массе, данные учреждения имеют достаточно небогатую технологическую базу, что не позволяет им в достаточном для конкуренции с образцами импортной селекции количестве производить качественный селекционный материал. Виной тому в том числе и технологии размножения с низким коэффициентом, да и наложение определённых стереотипов о качестве российского картофельного семенного материала.

Проект «Меристема» нацелен на разработку технологии, которая в разы повысит коэффициент размножения отечественных селекционных достижений, а также изменит ситуацию на рынке семенного картофеля, что в дальнейшем позволит в более короткий временной период, произвести замену импортного генетического материала на отечественный.

Задача проекта: Предоставить конечному потребителю (потенциальному, либо действующему участнику рынка семенного картофеля) — оборудование, генетический материал отечественной селекции и технологию, позволяющие гарантированно получать необходимый уровень качества семенного материала на выходе.

По мнению экспертов отрасли, в недалеком будущем в бизнесе смогут остаться только те производители картофеля, которые сами обеспечивают себя семенным картофелем. Эта тенденция уже заметна и с каждым годом будет усиливаться. Использование установки и технологий «Meristema» позволит обеспечить себя качественным семенным картофелем и сохранить устойчивость и независимость своего бизнеса по производству картофеля от изменений маркетинговой политики российских предприятий-партнеров- конкурентов и очередных санкционных ограничений по импортным поставкам.

Проект делится на два направления:

Технологии для камер искусственного климата (лабораторий) — начальный уровень оборудования, с возможностью масштабирования, для применения в селекционной работе, размножения перспективных сортов, а также в системе первичного семеноводства и других целей.

Технологии для тепличных комбинатов (направление закрыто договором о совместной деятельности с ООО «Агрофирма «КРиММ»).