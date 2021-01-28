ОЭЗ «Дубна» за пять лет увеличила количество резидентов с 70 до 170

Под управлением правительства Московской области особая экономическая зона «Дубна» добилась особых успехов. О них рассказал в интервью телеканалу 360 руководитель ОЭЗ «Дубна Антон Афанасьев.

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«У нас знаковая дата — нам исполняется 15 лет, — напомнил генеральный директор ОЭЗ «Дубна». — Мы насчитываем 170 резидентов, мы самые многочисленные по количеству резидентов среди особых экономических зон технико-внедренческого типа. В 2020 году мы в очередной раз, по оценке Минэкономразвития, занимаем первое место по эффективности и количеству резидентов».

По словам Антона Афанасьева, высокая динамика развития ОЭЗ «Дубна» началась в 2015 году с перехода особой зоны под управление подмосковного региона. «Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев поставил задачу сделать площадку наиболее эффективной и комфортной для размещения инвесторов», — рассказал гендиректор ОЭЗ «Дубна».

Работу в ОЭЗ «Дубна» над выполнением поставленных губернатором Подмосковья задача начали с систематизации и определения стратегии.

«Подведя итоги, определив стратегию, мы на сегодняшний день констатируем, что до 2015 года у нас было 70 резидентов, на сегодняшний день — 170, — говорит Антон Афанасьев. — Прибавляется в среднем от 20 резидентов в год. Из них со строительством собственных объектов к нам приходят шесть компаний-инвесторов. Сегодня у нас со строительством собственных объектов — 45 компаний, 21 компания запустила собственное производство».

Полностью интервью Антона Афанасьева телеканалу 360 можно посмотреть здесь.