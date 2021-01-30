Сырный завод открыли в селе Щучье Воронежской оюласти
Предприятие пищевой промышленности разместилось в Лискинском районе.
В Лискинском районе открылся новый сырный завод.
В его строительство было вложено 1,1 млрд рублей. Производительность объекта на полную мощность составит до 60 тонн сырья в сутки. Выпускать на предприятии будут твердые и полутвердые сыры, а также сливочное масло.
Реализовала проект компания ООО «ЭкоНиваАгро», которая подконтрольна крупному бизнесмену Штефану Дюрру. На новом заводе создано 90 рабочих мест.
Продукция с предприятия будет отправляться в региональные и федеральные торговые сети. На прилавках сыры и масло из Лискинского района можно будет увидеть уже в феврале.
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31.01.2109:52:31