Сырный завод открыли в селе Щучье Воронежской оюласти

Предприятие пищевой промышленности разместилось в Лискинском районе.

В Лискинском районе открылся новый сырный завод.

В его строительство было вложено 1,1 млрд рублей. Производительность объекта на полную мощность составит до 60 тонн сырья в сутки. Выпускать на предприятии будут твердые и полутвердые сыры, а также сливочное масло.

Реализовала проект компания ООО «ЭкоНиваАгро», которая подконтрольна крупному бизнесмену Штефану Дюрру. На новом заводе создано 90 рабочих мест.

Продукция с предприятия будет отправляться в региональные и федеральные торговые сети. На прилавках сыры и масло из Лискинского района можно будет увидеть уже в феврале.