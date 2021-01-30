Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

Сырный завод открыли в селе Щучье Воронежской оюласти

Предприятие пищевой промышленности разместилось в Лискинском районе.

В Лискинском районе открылся новый сырный завод.

В его строительство было вложено 1,1 млрд рублей. Производительность объекта на полную мощность составит до 60 тонн сырья в сутки. Выпускать на предприятии будут твердые и полутвердые сыры, а также сливочное масло.

Реализовала проект компания ООО «ЭкоНиваАгро», которая подконтрольна крупному бизнесмену Штефану Дюрру. На новом заводе создано 90 рабочих мест.

Продукция с предприятия будет отправляться в региональные и федеральные торговые сети. На прилавках сыры и масло из Лискинского района можно будет увидеть уже в феврале.
Источник: http://myliski.ru/news/434-syrnyi-z...ele-schuche-liskinskogo-raiona.html

переработка молока, Эконива, Воронежская область, сельское хозяйство
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,