В Перми запущена уникальная линия по глубокой переработке отходов ПЭТ

Главная экструзионная линия по производству ПЭТ-плёнки © a.radikal.ru

В Перми запустили уникальную линию, с помощью которой за один месяц получится перерабатывать около тысячи тонн пластика. Ее открыла компания «Упакс-Юнити». Это крупнейшая в России линия глубокой переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ) и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов, не имеющая аналогов в России.

Суммарные инвестиции в проект по глубокой переработке ПЭТ составили более 1 млрд рублей. Создано порядка 100 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Новая линия позволяет производить более 50 наименований пищевой ПЭТ-тары, упаковки для молочной и мясной промышленности. Созданная линия охватывает полный цикл производства: от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий из восстановленного полимера. Благодаря этому предприятие сможет производить контейнеры различных размеров и жесткости, шейкеры, одноразовые стаканчики и другую пищевую тару.

Один из видов продукции нового цеха - контейнер для кейтеринга из двухцветной ПЭТ-плёнки © d.radikal.ru

Генеральный директор ООО «Упакс-Юнити» Александр Долгополов отметил, что внедрение подобных технологий — это, в первую очередь, вклад в экологию Прикамья: «В проекте участвовало 7 стран, 24 компании со всего мира. На линии производится полная очистка полимера от олигомеров и восстановление его кристаллической решетки, что позволяет перерабатывать его безграничное количество раз. Другой подобной комплексной линии не существует ни в России, ни в мире».

Центральный офис компании © i1.photo.2gis.com

Компания «Упакс-Юнити» существует с 2001 года. За 20 лет предприятие нарастило выручку с 50 млн руб. до 1,5 млрд руб. в год, расширило географию поставок с Пермского края и близлежащих регионов на всю Россию и страны ЕАЭС (Белоруссию, Казахстан) и довело ассортимент выпускаемой продукции до более чем 500 наименований, а численность работников завода возросла с 50 до 350 человек.

До недавнего времени завод специализировался исключительно на производстве одноразаовой посуды из пищевого полипропилена (стаканчики для холодных и горячих напитков, вендинговые стаканы для торговых автоматов) и жёсткой полипропиленовой пищевой тары (контейнеры для кейтеринга, стаканчики для фасовки молочных продуктов на автоматических линиях молочных заводов, лотки). Сейчас компания входит в пятёрку крупнейших отечественных производителей данного сегмента рынка, её продукция представлена во всех российских торговых сетях.

Образцы продукции © c.radikal.ru

С запуском нового цеха по глубокой переработке отходов полиэтилентерефталата предприятие начало диверсифицировать свою деятельность и осваивать новые компетенции, ранее не представленные в российской промышленности.