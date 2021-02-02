«Росморпорт» завершил формирование акватории терминала «Ультрамар» в порту Усть-Луга

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ФГУП «Росморпорт» ввело в эксплуатацию акваторию специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений «Ультрамар» в морском порту Усть-Луга (III этап). Проект реализуется в рамках федерального проекта «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ), сообщили порталу «Морские вести России» в пресс-службе предприятия.

Проект строительства объектов портовой инфраструктуры в морском порту Усть-Луга реализуется ООО «Ультрамар» совместно с ФГУП «Росморпорт» с 2018 года. Активное строительство терминала начато в 2019 году. В рамках проекта предполагается создание нового комплекса по перевалке минеральных удобрений мощностью 12 млн тонн в год.

В январе 2021 года «Росморпорт» совместно с ООО «Ультрамар» ввел в эксплуатацию объекты федеральной собственности (акватория и СНО), а в феврале планируется ввод первого этапа береговой составляющей комплекса, что обеспечит возможность перевалки грузов в объеме до 5 млн тонн.

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Выход терминала на полную мощность (12 млн тонн) запланирован на конец 2021 года. Основная задача проекта — переориентация российских грузопотоков минеральных удобрений из портов Прибалтики в порт Усть-Луга.