Автоматизация от российского производителя

Компания «ПОСТЭКС» — резидент технопарка высоких технологий Свердловской области продолжает с успехом осваивать географию страны.

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В этот раз «ПОСТЭКС» поставил гофроформирователь предприятию «КОНТИ-РУС» в Курске. Оборудование установлено на одной из производственных линий кондитерского предприятия. Ведутся переговоры о расширении сотрудничества.

Гофроформирователь — устройство, в автоматическом режиме подготавливающее коробы к укладке товара. Разработку представили на Международной выставке Иннопром- 2019, новое устройство тогда было воспринято с большим интересом. В настоящее время ПОСТЭКС разработал несколько модификаций автоматических формирователей гофрокоробов.

Основные направления деятельности компании сейчас: автоматизация производственных процессов, конвейерные системы, сервисное обслуживание. Сегмент, на который «Постэкс» ориентирован, связан с разработкой оборудования для автоматизации конечного цикла производства, в частности с автоматизацией укладки продукта в гофрокороб, формированием гофрокоробов, заклейкой и укладкой коробов на поддоны. «Каждый раз — это индивидуальный проект, создаваемый с ноля, под конкретные задачи, особые условия и бюджет заказчика, — отметил генеральный директор компании и создатель проекта Иван Постников.

В 2013 году все началось с наклеек на конусовидные ведра краски, а сейчас, как отметил Иван Постников: «Компанией реализованы десятки проектов от 300 тысяч рублей до 12 млн руб., которые по сей день работают, увеличивая эффективность труда заказчиков при снижении затрат на производство».

Предметом особой гордости разработчиков является тот факт, что всё без исключения изготовленное оборудование и комплексные системы, спроектированные конструкторами компании под нужды производственных предприятий России, функционируют и сегодня. «Постэкс» предоставляет гарантию на разработанное и изготовленное оборудование до двух лет.

© www.uralhitech.ru

Справочная информация: компания является членом Уральской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты РФ.

В Свердловской области и УрФО в целом компания уже зарекомендовала себя как признанный эксперт в сфере автоматизации производственных процессов.

В настоящее время среди клиентов компании: кондитерское объединение «Сладиал" — один из лидеров УРФО по производству кондитерских изделий, ООО «Казанский молочный комбинат» компания «Милком», «Глянцмастер» — крупнейший региональный производитель обувной косметики (торговая марка ШТРИХ), Вологодский агрокомплекс, Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат», Пермский хладокомбинат «Созвездие», «Черкашин и партнеры», АО «ХК «Ополье» (молочный холдинг, входящий в корпорацию ПепсиКо) и другие.

https://youtu.be/myvqBnxYZ0U

https://www.youtube.com/watch?v=Q8SsBGq9-ew&feature=emb_logo