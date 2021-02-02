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Армия и Флот

ВМФ получил первую российскую электрическую торпеду

 © cdn.iz.ru

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила государственные испытания первой созданной в современной России электрической торпеды. Серийные образцы уже начали поступать на вооружение ВМФ. Об этом сообщил гендиректор компании Борис Обносов.

По его словам, госиспытания были завершены в 2020 году. «Сегодня первые серийные образцы новых электрических торпед уже поступили на вооружение ВМФ РФ», — передает его слова газета «Военно-промышленный курьер».

Обносов отметил, что подобные торпеды выпускались в Советском Союзе, но тогда они обладали менее высокими тактико-техническими характеристиками. А новый российский образец «значительно превосходит» западные по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения.
Источник: https://iz.ru/1117008/2021-01-27/vm...ferrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

КТРВ, ВМФ
  • Александр Сенин Александр Сенин
    02.02.2114:39:01

    Надо торпеды с дальностью более 2000км.

    Отредактировано: Александр Сенин~14:39 02.02.21
    #1224037
    • Нет аватара post0
      02.02.2115:48:27

      Так есть же «Посейдон». Только он торпедирует не суда, а континенты!

      #1224051
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