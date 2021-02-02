ВМФ получил первую российскую электрическую торпеду
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила государственные испытания первой созданной в современной России электрической торпеды. Серийные образцы уже начали поступать на вооружение ВМФ. Об этом сообщил гендиректор компании Борис Обносов.
По его словам, госиспытания были завершены в 2020 году. «Сегодня первые серийные образцы новых электрических торпед уже поступили на вооружение ВМФ РФ», — передает его слова газета «Военно-промышленный курьер».
Обносов отметил, что подобные торпеды выпускались в Советском Союзе, но тогда они обладали менее высокими тактико-техническими характеристиками. А новый российский образец «значительно превосходит» западные по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения.
Читайте также...
- В России начали серийное производство нового поколения корректируемых авиабомб
- Новая техника в армии в 2018 году
- Корабельный ЗРК «Полимент-Редут» успешно прошёл госиспытания
02.02.2114:39:01
02.02.2115:48:27