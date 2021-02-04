«Трансмашхолдинг» купил завод «Берген Двигатели (Bergen Engines)» в Норвегии

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Международное подразделение «Трансмашхолдинга», компания TMH International, достигла соглашения с британской компанией Ролс-Ройс Груп о приобретении завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Берген Двигатели (Bergen Engines), расположенного в г. Берген (Королевство Норвегия). Rolls-Royce заявила, что чистые поступления сделки составят 150 млн евро.

В состав Bergen Engines входят:

металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности;

цех высокоточного литья;

ремонтная мастерская и конструкторское бюро;

сервисные центры в семи странах.

Компания «Берген Двигатели (Bergen Engines)» в Бергене будет работать как самостоятельное подразделение «Трансмашхолдинга» со головным офисом в Швейцарии. Международное отделение «Трансмашхолдинг» сегодня работает в Аргентине, на Кубе, в Египте, Германии, Венгрии, Израиле и Южной Африке.

«Берген Двигатели (Bergen Engines)» включает завод среднеоборотных двигателей, сервисную мастерскую и литейный цех в Норвегии, возможности проектирования двигателей и электростанций, а также глобальную сервисную сеть, охватывающую более семи стран.

С 1946 года компания Bergen Engines поставила более 7000 двигателей для морских и энергетических потребителей по всему миру, из которых около 4000 все еще находятся в эксплуатации. Численность персонала Bergen Engines насчитывает около 950 человек (данные на 4 февраля 2021 года). Долгосрочные контракты Bergen Engines с Kongsberg Maritime, дистрибьютором среднескоростных двигателей Bergen на морском рынке, будут продолжены.

Газопоршневые среднеоборотные двигатели предназначены для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населённых пунктов или крупных предприятий. За счет сделки «Трансмашхолдинг» рассчитывает расширить присутствие на мировом рынке дизелей. Bergen Engines в составе ТМХ будет работать как самостоятельная компания. Закрыть сделку планируется во второй половине 2021 года.

Ожидается, что объединение инжиниринговых и производственных компетенций норвежского предприятия и российских дизелестроительных площадок «Трансмашхолдинга» ускорит развитие технологий с нулевым выбросом углерода.

«Трансмашхолдинг» является инжиниринговой компанией в области технологий железнодорожного транспорта и четвертым по величине поставщиком железнодорожного подвижного состава в мире. Компания предлагает широкий спектр продуктов и услуг, включая среднеоборотные двигатели для железнодорожного транспорта с текущим производством более 850 двигателей в год. Основанная в 2002 году, компания TMH находится в частной собственности и насчитывает 100 000 сотрудников на 25 заводах по всему миру.

В состав компании к началу февраля 2021 года входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование.

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