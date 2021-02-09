Добавить статью
Лого Сделано у нас
Авиация

В Новосибирске прошли испытания самолета с гибридным электродвигателем

В Новосибирске начались наземные испытания самолета Як-40 с перспективным сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Xo39erzKx8I
Источник: https://www.youtube.com/channel/UCc-RIRi0p7Pkuu_9_mrGnPQ

испытания, электродвигатель, электрический двигатель, самолетостроение, новосибирск
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,