В Новосибирске прошли испытания самолета с гибридным электродвигателем
В Новосибирске начались наземные испытания самолета Як-40 с перспективным сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Xo39erzKx8I
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