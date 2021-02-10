Подведены первые итоги опытно-промышленной эксплуатации РЗА 110-220 кВ на ПС 220 кВ Борская

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В ноябре 2020 года на подстанции «Борская» (Нижегородская область) были введены в эксплуатацию первые в стране комплексы релейной защиты (РЗА) на базе российского микропроцессора «Эльбрус» — разработки АО «НИПОМ» с привлечением специалистов Госкорпорации Ростех.

3 февраля 2021 года группа специалистов «НИПОМ» посетила ПС «Борская». Целью визита стало обсуждение первых итогов опытно-промышленной эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики 110-220 кВ, перспектив дальнейшего сотрудничества и решение ряда технических вопросов. Также участники встречи обсудили изменения в нормативной базе ПАО «Россети ФСК ЕЭС» в части требований к релейной защите и необходимые в связи с этим совместные дальнейшие шаги по адаптации используемого оборудования и применяемых решений.

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По итогам первых месяцев работы эксплуатационным персоналом подстанции в качестве важного плюса уже отмечена удобная визуализация работы устройств РЗА: на мониторе терминала в любой момент времени можно оперативно получить всю необходимую информацию по работе оборудования и индикацию возможных аварийных ситуаций в системе.

В целях повышения эксплуатационных свойств технические специалисты «НИПОМ» обновили ПО комплексов релейной защиты и автоматики (РЗА). В дальнейших планах — сбор статистики по результатам функционирования оборудования, получение обратной связи и обучение эксплуатационного персонала ПС.