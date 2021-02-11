НПО «Электромашина» начало выпускать двигатели для электротранспорта

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АО «НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию Ростех, г.Челябинск) расширяет линейку гражданской продукции. Недавно АО «Уралтрансмаш» презентовал свой новый трамвай в ретро-стиле. На нем установлен инновационный электродвигатель Электромашины ЭДБТ1.

«Уникальность электродвигателя заключается в ряде технических решений, которые позволили получить характеристики на порядок выше аналогов. Кроме того, двигатель имеет уникальную систему охлаждения, которая исключает вероятность его отказа из-за перегрева и увеличивает ресурс работы», — отметил заместитель генерального директора, главный конструктор АО «НПО «Электромашина» Василий Кардаполов.

Концерн «Уралвагонзавод принял решение создать ретротрамвай, используя внутреннюю кооперацию предприятий.

«Хотелось бы отметить, что нам удалось выполнить амбициозную задачу, поставленную концерном. Электромашина, благодаря своим компетенциям, создала двигатель всего за 6 месяцев и провела все необходимые испытания. Благодаря слаженной работе инженеров концерна, ретротрамвай в ближайшее время можно будет увидеть на улицах городов России», — отметил Василий Кардаполов.

© Фото из открытых источников

Справка АО «Уралтрансмаш»:

Полностью низкопольный вагон модели 71-415Р в стиле ретро, разработанный на АО «Уралтрансмаш» прошел приемо-сдаточные испытания в январе.

Трамвай создан на основе модели 71-415. Длина вагона — 16500 мм, количество мест для сидения — 38+1, общая вместимость — 174 человек. Новый трамвай объединяет в себе современное оснащение и передовые технологии, исполненные в ретро-эстетике. Кроме того, трамвай отвечает требованиям программы «Доступная среда» — оборудован выдвижной аппарелью, расположенной в зоне средней двери.

Успешное прохождение приемо-сдаточных испытаний дает право получить сертификат соответствия и выпускать вагоны серийно. Эксплуатационные испытания с пассажирами трамвай будет проходить на линиях Екатеринбурга.