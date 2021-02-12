На аксайском ССРЗ «Мидель» спустили со слипа танкер «Профессор Захаров»

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Традиционно загруженный заказами ССРЗ «Мидель» из г. Аксай Роcтовской области провёл очередное классификационное освидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На сей раз гостем слипа стал танкер класса «Волго-Дон макс», получивший имя «Профессор Захаров». Следует отметить, что судно достаточно молодо — навашинские корабелы построили его на Окской судоверфи в 2015 году, после чего оно занялось своими прямыми обязанностями: перевозкой грузов. Ожидается, что в ближайшее время заказчик получит теплоход проекта RST54 в прежний формат пользования. Ну, а трудится ему предстоит в Северной Пальмире — в Большом порту Санкт-Петербург.

© sudostroenie.info

Танкер проекта RST54 «Волго-Дон макс» класса — справка Спроектирован на класс Российского Речного Регистра M-ПР2,5 (лед30) и удовлетворяет габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго-Балтийского пути. Суда проекта имеют увеличенную провозоспособность за счет максимального использования фактических путевых условий (максимально возможные длина, ширина судна), а также за счет максимально полных обводов. Применение комбинированных судов проекта RST54 обеспечивает загрузку в обе стороны: нефтеналивные грузы — в одну, сухогрузы — в обратную.

Длина — 140.85 м,

Ширина — 16,6 м

Высота борта — 6,0 м

Экипаж — 12 чел.

Автономность (по запасам топлива, воды и провизии) — 20 сут.