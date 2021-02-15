Инвестпроект по производству газовых турбин реализован в Ярославской области

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Инвестиционный проект по строительству в Рыбинске завода по сборке и испытаниям газовых турбин MS 6001FA успешно завершен. Он был включен в число приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области в 2014 году с возможностью получения государственной поддержки в виде налоговых льгот до конца 2020 года. Работы начались годом ранее. Созданием производства ООО «Русские газовые турбины» занималось совместно с компанией «General Electric».

Сумма инвестиций в проект составила 3,3 млрд рублей, создано 62 рабочих места.

Сейчас данный проект исключен из перечня приоритетных в связи с истечением срока предоставления государственной поддержки. В настоящее время в этом списке 17 проектов. Общая сумма инвестиций по ним составляет более 57 миллиардов рублей, создано уже более 140 рабочих мест.