Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём стартовала с космодрома Байконур

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С космодрома Байконур осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16», старт прошел в штатном режиме. Об этом сообщает «Роскосмос».

Запуск ракеты с грузовым кораблем был осуществлен с 31-й площадки космодрома Байконур 15 февраля в 7:45 мск. времени. Через 9 минут в 7:54 третья ступень ракеты вывела «Прогресс МС-16» на орбиту, отделение грузовика прошло в штатном режиме, он уже развернул солнечные батареи.

Стыковка грузового корабля с МКС запланирована на среду, 17 февраля в 9:20 мск. вр. Грузовик будет пристыкован к модулю «Пирс». «Прогресс» доставит на космическую станцию около 2,5 тонны грузов, в которые входят топливо для МКС, питьевая вода, а также около 1400 кг различного оборудования и материалов, включая заплатки для трещин.

Корабль будет пристыкован к МКС до середины лета этого года, его отстыковка запланирована на 17 июля, при чем вместе с модулем «Пирс», используемым с 2001 года для выходов космонавтов в открытый космос. «Прогресс» сведет старый модуль с орбиты и вместе с ним сгорит в атмосфере над Тихим океаном.

Вместо «Пирса» к МКС будет пристыкован новый модуль «Наука», старт которого на орбиту запланирован на 15 июля, а стыковка со станцией на 23 июля. В Роскосмосе отметили, что данный запуск является вторым для России в этом году и первым, произведенным с космодрома Байконур.

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©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/sDmDo8sWEZk

Фото сайта: roscosmos.ru