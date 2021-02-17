В Петербурге создают первый в России алюминиевый трамвай

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Российский разработчик и производитель современного городского электротранспорта «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) принял решение поставить в Санкт-Петербург два трехсекционных стопроцентно низкопольных инновационных трамвая 71-931 М «Витязь-Ленинград», кузова которых сделаны из алюминия, вместо стандартных моделей «Витязь М».

Об этом заявил президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур во время организованного пресс-тура на Невском заводе электрического транспорта имени Ф.Л. Пироцкого, где состоялась презентация новых трамваев для Санкт-Петербурга.

Напомним, что «ПК Транспортные системы» в рамках заключенного в ноябре 2020 года контракта поставит в Санкт-Петербург до марта 2021 года 13 трамваев: 11 двухсекционных вагонов 71-923М «Богатырь М» и две трехсекционные модели 71-931М «Витязь-Ленинград».

«Санкт-Петербург — особенный город для нашей компании, ведь именно здесь появился наш Невский завод электрического транспорта, который внес серьезный вклад в возрождение славных традиций петербуржского трамваестроения, — комментирует президент „ПК Транспортные системы“ Феликс Винокур. — Именно в Санкт-Петербурге появился ряд первых моделей нашей продукции: в 2015-м году сюда прибыли первые „Витязи“, в 2017-м — „Богатыри“ и „Витязи М“, в 2020-м — троллейбусы „Адмирал“. В этом году Санкт-Петербург станет первым городом, куда поступят модифицированные трамваи „Богатырь М“. Нам приятно, что власти города выбирают только самую современную и передовую технику при обновлении подвижного состава общественного транспорта и оказывают доверие нашей продукции. Мы решили ответить взаимностью, и поставить в город совершенно уникальный продукт, который в России не делает никто. „Витязь-Ленинград“ — сегодня самый безопасный, долговечный и комфортный отечественный трамвай. Это новый шаг в истории отечественного трамваестроения, и Санкт-Петербург теперь станет частью этого знакового события».

Инновационная модель «Витязь-Ленинград» выполнена на базе трамвая «Витязь М», хорошо знакомого жителям Москвы и Санкт-Петербурга, и является его усовершенствованной модификацией. За счет модернизации трамвайной тележки движение вагона станет еще более плавным и тихим. Внешний дизайн и эргономика салона также подверглись рестайлингу: светодиодные линии освещения, более современные системы климат-контроля, медиакомплексы для трансляции маршрутной информации, а также USB-разъемы для подзарядки мобильных гаджетов и доступ к Wi-Fi нового типа. Также вагон оснастят современными системами управления, видеонаблюдения, датчиками местоположения ГЛОНАСС/GPS, удобными сидениями из нержавеющей стали и широкими дверьми с функцией запоминания. Количество сидячих мест: 70. Общая пассажировместимость: 185 человек.

Алюминиевый кузов на 20% легче стального, что снижает нагрузку на рельсы, и, таким образом, увеличивает срок эксплуатации путей. Алюминий не теряет гибкости и сохраняет форму в течение длительного времени в отличие от стали, которая быстрее подвергается износу и может менять форму под воздействием природных и физических факторов. Алюминиевые сплавы отличаются высокой стойкостью к коррозии, что позволяет почти вдвое увеличить срок его эксплуатации (более 30 лет) и уменьшить расходы на ремонт и обслуживание: во время эксплуатации не потребуется менять узлы кузова трамвая за счет повышенного сопротивления усталости сварных швов.

По инициативе «ПК Транспортные системы» в трамваях установлена система пассивной безопасности — аварийная крэш-система собственной разработки, которая предназначена для уменьшения рисков травмирования пассажиров и иных участников дорожного движения, а также защиты основных частей конструкции вагона в случае аварийного столкновения. Установленные энергопоглощающие элементы кузова и гидродинамические краш-элементы на переднем и заднем бамперах трамвайного вагона будут поглощать кинетическую энергию. В России данная технология на кузовах трамваев еще не используется.

Трамвай «Витязь-Ленинград» получил свое название в знак уважения к славным традициям трамваестроения Санкт-Петербурга. Этот город долгое время был трамвайной столицей мира с самой масштабной системой трамвайного движения, что вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Именно здесь жил и работал первый изобретатель трамвая Федор Пироцкий, в честь которого в сентябре 2020 года назван входящий в ПК ТС Невский завод электрического транспорта.

За последние пять лет «ПК Транспортные системы» поставила в Санкт-Петербург 45 трамваев: десять моделей 71-931 «Витязь», три модели 71-923 «Богатырь» и тридцать две модели 71-931М «Витязь-М». Кроме этого, компания поставила в город на Неве 87 троллейбусов «Адмирал», линия по конечной сборке которых открылась на Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого в сентябре 2020 года.

© pk-ts.org

© pk-ts.org

© pk-ts.org

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