Во Владимире модернизировано производство «НПК «АВТОПРИБОР»

Уровень качества изделий «НПК «АВТОПРИБОР» позволяет поставлять компоненты для автомобилей Volkswagen, Renault, Nissan, Hyunday, Citroen, Peugeot, а также для автомобилей отечественных брендов ГАЗ, КамАЗ, УАЗ, АВТОВАЗ и других брендов.

© autodela.ru

Научно-Производственный Комплекс «АВТОПРИБОР» анонсирует завершение первого этапа модернизации завода в городе Владимир, специализирующегося на производстве комплектующих для автомобильной индустрии, а также производстве неавтомобильного профиля (трансформаторы и электродвигатели на основе аморфной ленты, кабельная продукция, светодиодные светильники для промышленных объектов и нагревательное оборудование). Модернизация производства стартовала в 2018 году. На первом этапе инвестиции в проект составили порядка 2 миллиардов рублей. В будущем планируется инвестировать дополнительно около 3 миллиардов рублей в развитие завода.

Первый этап модернизации «НПК «АВТОПРИБОР» позволил наладить на заводе выпуск новой продукции, а также обновить существующие линии производства комплектующих для автомобильной индустрии.

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

Так, было запущено новое направление по производству моторедукторов и электродвигателей. В рамках модернизации производства было установлено новое оборудование: высокоскоростные прессы для изготовления компонентов моторов постоянного тока, автоматизированая линия сборки роторов (якорей). Также было установлено новое оборудование для нанесения порошковых покрытий для изоляции пазов якорей. Данная гибкая современная технология позволяет быстро переходить с одного размера ротора на другой и обеспечивает большую производительность по сравнению с традиционными способами изоляции.

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

Также на заводе был запущен полностью новый участок, оснащенный оборудованием для производства резиновой смеси и изготовления компонентов из резины. Новое оборудование используется для производства резиноленты для стеклоочистки: каркасных и бескаркасных щеток стеклоочистителей; уплотнительных колец, втулок, прокладок. Запуск данной линии позволит «НПК «АВТОПРИБОР» наладить на предприятии полный цикл выпуска бескаркасных щеток.

На первом этапе модернизации завода была также закуплена линия жидкой окраски деталей. Эта полностью автоматическая линия может работать с четырьмя видами красок. Окрашивание осуществляется двумя роботами-манипуляторами, оснащенными высокоскоростными головками, что позволяет получить качественное покрытие окрашиваемых деталей. Данная линия используется для окраски рычагов и щеток стеклоочистителей, рантов и ряда других деталей и авто компонентов, производимых «НПК «АВТОПРИБОР».

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

"Мы активно работаем над модернизацией завода во Владимире, внедряются автоматические линии, которые позволяют улучшить качество и производительность завода НПК «АВТОПРИБОР». Сегодня мы уже наладили выпуск ряда новой продукции, таких как моторедукторов, электродвигателей, систем стеклоочистки. В ближайших планах научно-производственного комплекса продолжить модернизацию завода и занять лидирующие позиции среди производителей, комплектующих для автомобильной индустрии», — комментирует технический директор НПК «АВТОПРИБОР» Виктор Геннадьевич Чувашов.

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

На втором этапе модернизации с 2021 года планируется запуск автоматической линии сборки бескаркасных щеток стеклоочистителей для всех типов автомобилей, а также автоматической линии сборки каркасных щеток всех типоразмеров для легкового и коммерческого автотранспорта.

В планах «НПК «АВТОПРИБОР» полностью заменить устаревший парк оборудования, установить высокоскоростные штамповочные комплексы для производства деталей из рулонного материала с использованием прогрессивных штампов последовательного действия, что позволит повысить производительность труда в штамповом производстве в 2,5 — 5 раз. Также панируется развитие и наращивание производства электронных авто компонентов: спидометров, тахометров, комбинаций приборов, датчиков скорости и блоков управления узлами и модулями автомобилей. Кроме того, планируется развитие испытательной базы автокомпонентов и установка современного оборудования, обеспечивающего проведение целого ряда испытаний автокомпонентов в соответствии с требованиями российских и международных автомобильных стандартов.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/p_yhyo4Y6Mc

Небольшая прогулка по цехам производственного комплекса «АВТОПРИБОР».

Фоторепортаж с цехов ООО «НПК «АВТОПРИБОР»

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

С 2018 года началась смена станочного парка завода на высокотехнологичные современные станки с ЧПУ. Они работают как на участках, занятых штучным производством, например прессформ, так и в цехах потокового выпуска. Главное достоинство нового оборудования быстрая смена типа производимых деталей.

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

Несколько цехов занимает литье пластмассовых изделий. Автоматические санки отливают как одно компонентные, так и двух компонентные изделия.

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

Линия выпускает бачки омывателя для автомобиля. Правая и лева половина бачка льются по отдельности затем свариваются ультразвуковым методом.

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

Для изготовления щеток стеклоочистителей на заводе несколько цехов. Но один из самых технологичных то линия автоматической покраски стального механизма щетки. Сама краска наноситься на металл электростатическим методом, что обеспечивает стойкость и равномерность покрытия.

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

Один их самых больших цехов завода отведен под штамповку. В нем есть как многотонные прессы для крупных деталей так и совсем маленькие, но очень быстрые.

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

Завершен первый этап модернизации производства ООО «НПК «АВТОПРИБОР» в городе Владимире © autodela.ru

Новое направление в производстве компании это самостоятельное изготовление двигателей. Двигатель — самая дорогая деталь в системах стеклоочистки и в планах завода полностью заменить импортные комплектующими собственными изделиями.