Мощность завода каменной ваты в Татарстане увеличилась до 2,5 млн куб. м

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В 2020 году объем готовой продукции, выпущенной «Заводом ТЕХНО» в Татарстане (г. Заинск), достиг 2,5 млн куб. м, увеличившись на 4% по сравнению с 2019 годом. Предприятие расширило ассортимент выпускаемой продукции за счет открытия двух новых производственных направлений. В прошлом году вложения компании ТЕХНОНИКОЛЬ в развитие производства составили 147 млн рублей.

В 2020 году на предприятии начала работать линия по выпуску субстратов из каменной ваты для гидропонного выращивания растений в теплицах. Мощность линии составляет 40 куб. м готовой продукции в год и позволяет обеспечивать потребителей Татарстана, Башкирии и Ульяновской области кубиками для рассады и вегетационными матами под маркой SPELAND.

Кроме того, «Завод ТЕХНО» в Заинске приступил к производству теплоизоляции для частного домостроения ISOBOX ЭКСТРАЛАЙТ. «Этот утеплитель отличается небольшой площадью плит (800×600 мм) и выпускается с компрессией 50%. Такая упаковка более удобна по сравнению с некомпрессионной продукцией (1200×600 мм): ее габариты меньше на 60%, при этом объем материала в ней увеличен на 25%. Это снижает затраты на транспортировку и хранение теплоизоляции, а также упрощает процессы погрузки-разгрузки и монтажа», — отметил Андрей Мамонтов, директор «Завода ТЕХНО» в Заинске.

Ежегодно «Завод ТЕХНО» в Татарстане выпускает 850 видов утеплителя из минеральной ваты для промышленного, гражданского и частного домостроения, а также технической изоляции и материалов для агропромышленного комплекса. Продукция завода поставляется в 49 регионов России, в том числе в Республику Татарстан, Владимирскую, Московскую, Нижегородскую и Самарскую области, а также на экспорт — в Азербайджан, Грузию, Казахстан и Узбекистан.

В 2021 году «Завод ТЕХНО» в Заинске планирует уделить значительное внимание экологическим проектам. Около 72 млн рублей будет направлено на внедрение системы очистки дымовых газов на второй производственной линии. Еще 70 млн рублей завод вложит в проекты по снижению издержек и улучшению качества готовой продукции. Также завод продолжит заниматься модернизацией оборудования, развитием транспортной и ИТ-инфраструктуры и проектами по охране труда.