Цех по сборке легкомоторных самолетов открыли на базе ОАО «Концерн КЭМЗ» в Дагестане

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ОАО «Концерн КЭМЗ» (г. Кизляр, Дагестан) открыл на своей базе цех по сборке легкомоторных самолетов. Новый корпус завода на 10 000 квадратных метров, который предназначен для сборки авиационной техники. Объем инвестиций составил 100 млн рублей.

«Здесь представлены авиационные двигатели, газовые котлы, силовые трансформаторы, продукция для автомобильной промышленности. Это образцы новой гражданской продукции», — рассказал генеральный директор компании Ибрагим Ахматов.

Легкомоторный самолет МАИ-411, разработанный совместно с КБ Московского авиационного института (МАИ) был представлен на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2019). В этом году КЭМЗ планирует завершить сборку еще трех таких самолетов.

Кизлярский электромеханический завод является крупнейшим промышленным предприятием республики, на котором сегодня трудится свыше 2 тысяч дагестанцев. Здесь выпускается бортовое оборудование, катапультные и пусковые устройства, оборудование для обслуживания аэродромов и летательных аппаратов, изделия для ТЭК, медицинское оборудование, комплектующие для автомобильной промышленности, наземные средства эксплуатационного контроля самолетов и вертолетов, товары народного потребления, продукция для нужд МЧС.

Приоритетное внимание предприятием сегодня также уделяется производству мостов, которые особенно актуальны с учетом географических особенностей Дагестана. Кроме того, в период пандемии КЭМЗ освоил выпуск бактерицидных ламп и производство корпусов для бактерицидных рециркуляторов, заводом также осуществляются крупные поставки кислорода в больницы региона.

ОАО «Концерн КЭМЗ» входит в состав АО «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации «Ростех». По итогам 2019 года чистая прибыль составила 1,026 млрд рублей, что на 7,7% меньше, чем годом ранее, выручка сократилась в 1,5 раза — до 3,569 млрд рублей.