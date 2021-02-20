Ход строительства Амурского газохимического комплекса

© aghk.sibur.ru

На площадке Амурского газохимического комплекса (АГХК) развернуто погружение свай под фундамент установки пиролиза. В общей сложности в основание ключевого технологического элемента будущего комплекса планируется забить более 30 тысяч свай.

Основное оборудование для будущей установки на Амурский ГХК начнут завозить в навигацию 2021 года. В том числе будет доставлена сверхкрупногабаритная колонна пиролиза массой 1 540 тонн и длиной 80,6 метра.

Пиролиз — основной технологический процесс переработки углеводородного сырья, которое будет поступать на АГХК с расположенного поблизости Амурского газоперерабатывающего завода. Под действием высокой температуры (около 850С) и давления из подающихся на пиролиз этана и сжиженных углеводородных газов производятся этилен и пропилен. Проектная мощность строящейся на АГХК установки составляет 2,7 млн. тонн в год. На сегодняшний день это самая большая по единичной мощности этиленового пиролиза установка среди всех действующих и реализуемых нефтегазохимических проектов в мире.

Отдельный акцент при проектировании установки пиролиза АГХК был сделан на безопасности — по показателям экологичности установка будет соответствовать самым лучшим мировым образцам (первая квартиль). Так, например, за счет применения уникального для России технологического решения ее работа станет практически безотходной. В качестве топлива для печей планируется использовать водородосодержащий газ, выделяемый в процессе самого пиролиза. В процессе горения такое топливо превращается в водяной пар и не образует парниковых газов.

Кроме того, в строительстве установки будут использованы высокоэффективные горелки и системы управления режимами горения, герметичное технологическое оборудование и запорно-регулирующая арматура, система снижения образования кокса в печах за счет подачи пара. В ходе эксплуатации комплекса будет выполняться online-мониторинг чистоты атмосферного воздуха, как в границах АГХК, так и за его пределами.

Будут построены девять печей пиролиза, восемь основных и одна резервная. По тепловой мощности и количеству вырабатываемого этилена они будут соответствовать лучшим мировым аналогам. В дополнение к тому оборудование будет иметь ряд уникальных характеристик. Проект предусматривает повышенный уровень автоматизации производства.

© aghk.sibur.ru

© aghk.sibur.ru

© aghk.sibur.ru