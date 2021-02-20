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Фотофакты

Ход строительства Амурского газохимического комплекса

 © aghk.sibur.ru

На площадке Амурского газохимического комплекса (АГХК) развернуто погружение свай под фундамент установки пиролиза. В общей сложности в основание ключевого технологического элемента будущего комплекса планируется забить более 30 тысяч свай.

Основное оборудование для будущей установки на Амурский ГХК начнут завозить в навигацию 2021 года. В том числе будет доставлена сверхкрупногабаритная колонна пиролиза массой 1 540 тонн и длиной 80,6 метра.

Пиролиз — основной технологический процесс переработки углеводородного сырья, которое будет поступать на АГХК с расположенного поблизости Амурского газоперерабатывающего завода. Под действием высокой температуры (около 850С) и давления из подающихся на пиролиз этана и сжиженных углеводородных газов производятся этилен и пропилен. Проектная мощность строящейся на АГХК установки составляет 2,7 млн. тонн в год. На сегодняшний день это самая большая по единичной мощности этиленового пиролиза установка среди всех действующих и реализуемых нефтегазохимических проектов в мире.

Отдельный акцент при проектировании установки пиролиза АГХК был сделан на безопасности — по показателям экологичности установка будет соответствовать самым лучшим мировым образцам (первая квартиль). Так, например, за счет применения уникального для России технологического решения ее работа станет практически безотходной. В качестве топлива для печей планируется использовать водородосодержащий газ, выделяемый в процессе самого пиролиза. В процессе горения такое топливо превращается в водяной пар и не образует парниковых газов.

Кроме того, в строительстве установки будут использованы высокоэффективные горелки и системы управления режимами горения, герметичное технологическое оборудование и запорно-регулирующая арматура, система снижения образования кокса в печах за счет подачи пара. В ходе эксплуатации комплекса будет выполняться online-мониторинг чистоты атмосферного воздуха, как в границах АГХК, так и за его пределами.

Будут построены девять печей пиролиза, восемь основных и одна резервная. По тепловой мощности и количеству вырабатываемого этилена они будут соответствовать лучшим мировым аналогам. В дополнение к тому оборудование будет иметь ряд уникальных характеристик. Проект предусматривает повышенный уровень автоматизации производства.

 © aghk.sibur.ru

 © aghk.sibur.ru

 © aghk.sibur.ru
Источник: https://aghk.sibur.ru/news/2021/na-...-iz-krupneyshikh-pirolizov-v-mire-/

Амурский ГХК, Амурская область
  • lapshin-89 lapshin-89
    20.02.2111:35:00

        Конкурент Тобольска.

    Отредактировано: lapshin-89~11:35 20.02.21
    #1225896
    • user78 user78
      20.02.2112:50:19

      Конкурент Тобольска.

      Не совсем.    

      В Тобольске 2 новых газохимических завода:

      1. «Тобольск-Полимер», Сибур, 2013 — переработка 5 млрд м3 попутного нефтяного газа, производство 0,5 млн т полипропилена.

      Объем инвестиций — 65 млрд рублей. +500 современных рабочих мест на предприятии и ещё 3000 новых рабочих мест в смежных отраслях.

       © Фото из открытых источников

      2. «ЗапСибНефтехим», Сибур, 2019 — переработка 22,4 млрд м3 попутного нефтяного газа, производство 1,5 млн т полиэтилена, 0,5 млн т полипропилена, 0,5 млн т пропилена, 1,5 млн т этилена, 0,24 млн т высокомаржинальных побочных продуктов (бутадиена, бутена-1, МТБЭ).

      Объем инвестиций — 412 млрд рублей. Площадь завода — 460 га, 28 тыс. рабочих на пике строительства. +1700 современных рабочих мест на предприятии и ещё 3000 новых рабочих мест в смежных отраслях.

       © Фото из открытых источников

      Оба этих завода входят в компанию «СИБУР» и производят полимеры из попутного нефтяного газа и газового конденсата.

      _____________________________________________________

      Строящийся «Амурский газохимический комплекс» тоже входит в компанию «СИБУР», но будет заниматься переработкой не попутного нефтяного газа, а СУГ (сжиженного углеводородного газа) и этана, получаемых из природного газа на заводе «Амурский ГПЗ».

      https://sdelano...206258#comments

      Так что это не конкурент Тобольску, а скорее очень крутое дополнение.    

      Отредактировано: user78~12:53 20.02.21
      #1225903
      • lapshin-89 lapshin-89
        20.02.2113:17:49

        Спасибо. Немного уточню, я ведь тоже в теме.    

        Вообще в Тобольске 3 завода, и все новые, ведь вторая очередь Тобольск-Нефтехима запущена в 2014 г. А ещё завод МАН строится!

        Это я ради шутки сказал, что конкурент. У Тобольска пока нет конкурентов. Не зря же один известный человек сказал, что это мировой центр нефтегазовой химии!

        На самом же деле его «щупальца» расползлись на тысячи километров, в моей статейке всё подробно описано.    

        #1225907
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