В Волгоградской области открыта новая школа на 500 мест

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1 Сентября 2020 г. в новой школе, построенной в поселке Степной, прозвенел первый звонок. Современное учебное заведение на 500 мест возведено в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Строительство современной школы на 500 мест в поселке Степной Россошинского сельского поселения Городищенского района стартовало в 2018 году. По самым передовым стандартам здесь оборудованы 20 учебных классов, конференц-зал, мастерские, кабинеты дистанционного обучения, черчения и рисования, информатики, робототехники, хореографии, зал для музыкальных занятий, спортзал, библиотека с широкополосным доступом в интернет и мультимедийной системой, радиоузел, медблок. Для групп продленного дня начальной школы предусмотрены спальные комнаты. Здание адаптировано для маломобильных категорий граждан. На прилегающей территории обустроена зона отдыха и спортивный городок с современным стадионом.

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