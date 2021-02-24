УЗТМ-КАРТЭКС начала отгрузку экскаваторов на эльгинское месторождение угля

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Группа предприятий УЗТМ-КАРТЭКС, объединяющая ведущих российских производителей горного оборудования — Уралмашзавод и ИЗ-КАРТЭКС, в рекордные сроки завершила изготовление первых двух экскаваторов в рамках контракта на поставку пятнадцати ЭКГ-18 в адрес ООО «УК «Эльгауголь» (Якутия), разрабатывающего крупнейшее в России месторождение коксующего угля.

ЭКГ-18, оснащенный ковшом емкостью 18 куб. м, — серийный экскаватор предприятий группы, хорошо зарекомендовавший себя на угольных месторождениях за счет высокой производительности и низкой себестоимости добычи 1 куб. м полезных ископаемых.

Как сообщила пресс-служба УЗТМ-КАРТЭКС, к изготовлению машин для Эльгауголь приступили весной прошлого года. 19 февраля предприятия начали отгрузку оборудования в адрес заказчика, к их монтажу специалисты сервисного центра «УЗТМ-КАРТЭКС» планируют приступить уже в апреле. По словам директора сервисного центра Максима Зверева, ввод ЭКГ-18 в промышленную эксплуатацию запланирован на июль. Полностью завершить поставку всей партии экскаваторов на Эльгинское месторождение группа планирует до конца 2021 года.

Эльгауголь планирует и дальше развивать сотрудничество с российскими поставщиками горного оборудования. По поручению ООО «УК «Эльгауголь» и при содействии Минпромторга России группа «УЗТМ-КАРТЭКС» приступила к разработке нового типа продукции — оборудования для угольной обогатительной фабрики. В настоящее время обсуждение этого проекта находится на финальной стадии.