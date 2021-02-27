Первая поставка вакцины «Спутник V» для Аргентины двумя самолетами

«Аэробус 330-200» «Аргентинских Авиалиний» в Шереметьево 27 февраля © clck.ru

27 февраля 2021 года, два самолета «Аргентинских Авиалиний» вылетели за вакциной «Спутник V» в Россию. Самолеты «Аэробус 330» предназначены для доставки российской вакцины «Спутник V» в Буэнос Айрес и оборудованы для охлаждения груза. Это первая поставка из более миллиона доз вакцины, которая одной партией доставляется в Аргентину.

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Два самолета «Аргентинских Авиалиний» готовятся вылететь за вакциной «Спутник V» в Россию © clck.ru

Как и в случае с предыдущими полетами в Москву, рейсы выполняются напрямую в Москву, без технических остановок. Такая схема называется «паром», ее особенность в том, что самолет вылетает пустым, а его экипаж дополнен только бортпроводником и техниками по техническому обслуживанию и грузу. Схема была разработана Управлением гражданской авиации Аргентины, ANAC, специально для доставки груза вакцин и действует с самой первой поставки.

Интернет сервис показывает маршрут двух «Аэробус» А330 по пути в Россию.

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Самолеты «Аэробус 330», вылетевшие из Международного аэропорта Эсейзы, приспособлены для консервации груза вакцины, который должен быть охлажден до опредеенной температуры.

Оба самолета уже в Москве на погрузке

Первый самолет «Аэробус 330-200» номерной знак LV-GIF, приземлился в аэропорту Шереметьево в 12.33 (18.33 по московскому времени) проведя 15.26 часов в воздухе. Он завершает процесс укладки груза вакцин, после чего вылетит обратно. Его возвращение в Аргентину запланировано около 16.30 или к 17 часам по аргентинскому времени.

Второй самолет «Аэробус 330-200», номерной знак LV-IVF, отправился из Эсейзы сегодня в 0.29 и приземлился в аэропорту Шереметьево в 15.40 (21:40 по московскому времени), пролетев 13,481 километров и проведя 15.20 часов в воздухе. Его возвращение в Аргентину запланировано также на завтра, между 15.30 и 16 часами.

«Аэробус 330» «Аргентинских Авиалиний» в Шереметьево 27 февраля © clck.ru

За полеты отвечают 10 членов экипажа, среди которых пилоты и вторые пилоты, которые будут чередоваться для командования самолетом. К ним добавляются диспетчеры, техники и грузовой персонал, что в общей сложности составляет 18 человек на каждом самолете.

Первая партия с грузом вакцин из России прибыла в Аргентину 24 декабря 2020 года с 300 000 доз. Вторая партия прибыла 16 января с 300 000 доз. Третья партия прибыла в Буэнос-Айрес в четверг, 28 января, с 240 000 доз, из которых 20 000 были направлены в Боливию. Четвертая партия была доставлена 16 февраля и состояла из 400 000 доз. На сегодняшний день в Аргентину поступило в общей сложности 1 220 000 доз вакцины.

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Рейсы 28 февраля

Сегодня днем в 19:30 или к 20 часам по аргентинскому времени в Эсейсу прибывает первый из двух рейсов «Аргентинских Авиалиний», вылетевший в Москву в пятницу вечером. Самолет везет 500 тысяч доз «Спутник V». «Аэробус 330-200», номерной знак LV-GIF, вылетел из аэропорта Шереметьево в 3.15 (9.15 мск), после того как загрузил дозы вакцины.

Этот самолет первым приземлился в Москве в 12.33 (19.43 мск) и пробыл на Московской земле чуть более 15 часов. Наконец, завершив процесс погрузки, он отправился в Буэнос-Айрес с номером рейса AR1061, в то время как второй самолет продолжал укладку вакцин.

Второй «Аэробус 330-200», который прибудет позднее вечером или завтра рано утром, сейчас завершает погрузку в аэропорту Шереметьево и доставит такое же количество вакцины.

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/a4HmzYks5Ak

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