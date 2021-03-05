Запущена первая в России сеть 5G для массового сегмента

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В Москве компания МТС запустила пилотную сеть нового стандарта связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц для частных пользователей. К сети смогут подключиться абоненты оператора, использующие смартфоны с поддержкой 5G. МТС будет выбирать участников пилота на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям и профиле потребления услуг. Выбранные абоненты получат СМС с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G».

Сеть 5G будет доступна в Никольском пассаже, «Детском мире», на Москворецкой и Раушской набережных, в парке «Зарядье», на Университетской площади у здания МГУ, на ВДНХ, смотровой площадке на Воробьевых горах, а также в парке Горького, парке искусств «Музеон», на Крымском мосту, Фрунзенской и Пречистенской набережных и в некоторых других местах.

Количество зон 5G и покрытие со временем будет увеличиваться, отметили в МТС. Использование трафика в пилотной сети не будет тарифицироваться и ограничиваться по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях.