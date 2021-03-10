На волховском производственном комплексе ФосАгро состоялся запуск нового производства аммофоса

На волховском производственном комплексе ФосАгро состоялся запуск производства аммофоса мощностью 288,5 тыс. тонн в год. Тем самым был завершен первый этап ключевого инвестиционного проекта, сообщили в пресс-службе компании.

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«Выпуск первой опытно-промышленной партии нового для предприятия продукта — аммофоса — означает, что пройден самый важный этап в нашей большой работе, — дополняет директор Волховского филиала АО „Апатит“ Алексей Иконников. — Мы не только модернизируем действующие и строим новые производства, мы переходим на наилучшие доступные технологии».

На первом этапе были также построены склад жидкого аммиака на 490 тонн и склад готовой продукции вместимостью 15 тыс. тонн.

Также к настоящему моменту завершено строительство трех новых резервуаров для хранения серной кислоты объемом 12 тыс. тонн и узел ее слива-налива из железнодорожного транспорта. На производстве фосфорной кислоты строятся узел выгрузки апатитового концентрата и отделение фильтрации с использованием трех ленточных вакуум-фильтров.

«Новые производственные объекты либо находятся в процессе пуско-наладки и опытной эксплуатации, либо в завершающей стадии модернизации и строительства», — поясняет директор по техническому развитию и капитальному строительству АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Владимира Давыденко.

На втором этапе инвестпроекта будет модернизирован и переведен на выпуск аммофоса участок № 2 производства минеральных удобрений. В производстве фосфорной кислоты на экстракционном узле появится емкостной аппарат — «дозреватель», который позволит выйти на годовую мощность в 450 тыс. тонн Р2О5. Будет запущена вакуум-выпарная установка мощностью 200 тыс. т. Р2О5 в год для получения упаренной фосфорной кислоты. Благодаря этому годовой объем производства удобрений (совокупно с уже запущенным участком) увеличится до 800 тыс. тонн.

Будет также введена в эксплуатацию новая технологическая система по производству серной кислоты с годовой мощностью 800 тыс. тонн в год. Возводятся комплекс по утилизации тепла и выработке электроэнергии мощностью 32 МВт.

Ожидается, что инвестпроект, общий объем инвестиций в который составляет 28 млрд рублей, будет завершен к 2023 году. В Волхове появится более 200 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

«На месте старого завода, построенного в 1932 году, будет создан абсолютно новый производственный комплекс с мощностями, созданными на основе наилучших доступных технологий и позволяющими производить 800 тысяч тонн аммофоса в год, — сообщает пресс-служба ФосАгро. — Волховское предприятие станет технологическим лидером отрасли на ближайшие несколько десятилетий».

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