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Производство

ЕВРАЗ ЗСМК освоил производство швеллера для вагоностроения

архивное фотоархивное фото © www.evraz.com

Продуктовый портфель ЕВРАЗ ЗСМК пополнился двумя видами швеллера 30В-2 и 30 В, предназначенными для вагоностроения. Первые 68 тонн профиля 30В-2 из низколегированной марки стали отправлены для Новочеркасского электровозостроительного завода.

Горячекатаный вагоностроительный швеллер устойчив к ударным нагрузкам, отличается механической прочностью, хорошо противостоит коррозии и переносит значительные перепады температур. Этот конструкционный материал может применяться не только в вагоностроении, но и в производстве промышленного технологического оборудования и строительстве жилых и промышленных зданий.

Ранее рельсобалочный цех ЕВРАЗ ЗСМК производил только швеллер 40У для строительной отрасли.
Источник: https://www.evraz.com/ru/news-and-m...tvo-shvellera-dlya-vagonostroeniya/

ЕВРАЗ ЗСМК
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